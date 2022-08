Samsung Galaxy Z Flip 4 contre Z Flip 3 : comparaison des téléphones pliables, spécification par spécification

Samsung a annoncé le Galaxy ZFlip 4 – son nouveau design de téléphone pliable à clapet – à mercredi Événement Samsung Unpacked. Le Z Flip 4 a été annoncé aux côtés du Galaxy Z Fold 4le nouveau Gamme Galaxy Watch 5 et le Galaxy Buds 2 Pro lors du livestream du mercredi.

Flip 4 préventes démarre aujourd’hui (les premiers oiseaux bénéficient d’une mise à niveau de la mémoire, d’un étui gratuit et d’un crédit d’échange) avant sa sortie officielle le 26 août, date à laquelle il sera mis en vente pour 1 000 $ (999 £, 1 499 AU $). Cela met le prix en ligne avec d’autres téléphones phares tels que L’iPhone 13 Pro d’Apple et Galaxy S22 Plus de Samsung.

La nouveauté du Z Flip 4 est une batterie plus grande de 3 700 mAh, des vitesses de charge plus rapides qui atteignent environ 50 % en 30 minutes et un processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 amélioré.

Mais peut-être que les changements les plus notables – du moins sur le papier – ont été apportés au logiciel. Samsung profite de la forme pliable du téléphone en rendant l’écran de couverture plus utile. Vous pouvez désormais répondre à des SMS et déverrouiller votre voiture sans jamais ouvrir l’appareil. Samsung a également ajouté des fonctionnalités de personnalisation pour l’écran de couverture ainsi que l’écran intérieur.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Comparaison des spécifications des Samsung Galaxy Z Flip 4 et Z Flip 3

7:05



Avec le Z Flip 4, Samsung a affiné son design en affinant la charnière et en redressant les bords. Il dispose également d’une paire de caméras arrière de 10 mégapixels et d’un capteur frontal de 10 mégapixels.

Alors que le Z Flip 4 apporte quelques améliorations à son prédécesseur, il s’agit plus d’un raffinement que d’un rafraîchissement. Vous pouvez voir les détails par vous-même dans le tableau de CNET ci-dessous, qui propose une comparaison côte à côte des téléphones à clapet élégants de Samsung. Vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux pliables de Samsung en découvrant comment le Comparaison des modèles Galaxy Z Fold.