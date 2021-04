Samsung devrait sortir une paire de nouveaux pliables plus tard cette année en tant que successeurs des Galaxy Z Fold 2 et Z Flip. Nous avons entendu quelques rumeurs sur le successeur du Z Flip et nous avons maintenant des informations plus substantielles sur la batterie de l’appareil grâce aux certifications de Safety Korea, 3C et des agences DEKRA.





Certification DEKRA

Il semble que le prochain clapet pliable de la gamme Z de Samsung aura une conception à double batterie, car les listes sur Safety Korea révèlent des images des deux cellules portant les numéros de modèle EB-BF711ABY (2370 mAh) et EB-BF712ABY (903 mAh).







EB-BF711ABY (2370 mAh) et EB-BF712ABY (903 mAh)

La capacité totale est arrondie à 3300 mAh, ce qui correspond au Z Flip d’origine et au Z Flip 5G. Sur la base de ces informations, nous pouvons supposer que Samsung hébergera la plus grande cellule de batterie au bas des appareils tandis que la plus petite résidera dans la moitié supérieure.





Liste 3C pour batterie EB-BF711ABY (2370 mAh)

On pense que le successeur du Z Flip porte le numéro de modèle SM-F711 et offrirait un écran AMOELD 120 Hz et un cadre plus étroit. De plus, nous attendons des haut-parleurs stéréo et des options de stockage de 128 Go / 256 Go. Une mise à niveau du chipset et de la caméra est également due bien que nous n’ayons pas trouvé d’informations fiables sur ces composants jusqu’à présent.

Source 1 • Source 2 | Passant par