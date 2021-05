Samsung Galaxy Z Flip 2/3 Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

2020 a vu l’arrivée du premier Galaxy Z Flip de Samsung et, avec lui, ce qui semble être le véritable début de l’ère moderne des smartphones pliables (et retournés); souffler les pliables Razr à clapet similaires de Motorola hors de l’eau.

Le premier appareil a obtenu 4,5 étoiles dans notre examen du Galaxy Z Flip, avant qu’un suivi ajoute la 5G pour améliorer encore les choses. Alors, que fera la fierté de la Corée du Sud pour ajouter cette dernière demi-étoile à l’arrivée de la prochaine entrée?

Rassemblons toutes les dernières nouvelles et rumeurs concernant le Samsung Galaxy Z Flip 2 (ou est-ce Flip 3?).

Quand le Samsung Galaxy Z Flip 2 sortira-t-il?

Bien que Samsung n’ait pas encore confirmé que le Galaxy Z Flip 2 existe même, il y a des rumeurs d’un lancement plus tard que prévu.

Le Galaxy Z Flip original a été annoncé le 14 février 2020 lors du premier événement Samsung Unpacked de l’année. Il était accompagné d’autres produits phares, tels que le Galaxy S20, Galaxy S20 +, Le Galaxy S20 Ultra et les Galaxy Buds +. Il a ensuite été rejoint par le Z Flip 5G, en juillet 2020.

Le suivi de 2021 n’est pas apparu au Unpacked de janvier, aux côtés de la gamme Galaxy S21, donc la question est maintenant de savoir quand il arrivera?

Le site d’information coréen The Elec a affirmé que le Flip 2 serait annoncé au deuxième trimestre de 2021, mais d’autres pronostiqueurs ont indiqué des dates ultérieures.

Désolé, fans de Z Flip, le lancement du Z Flip 2 est ramené à l’été … – Ross Young (@DSCCRoss)

3 novembre 2020

Tipster Ross Young – qui a 25 ans d’expérience dans l’industrie de l’affichage – a suggéré que le nouveau téléphone à clapet n’arrivera pas avant l’été.

C’est soutenu par le pronostiqueur Ice Universe, qui a affirmé début février que le prochain Z Flip ne sera pas là pendant encore «5 mois», ce qui nous amène au moins jusqu’en juillet.

Nous devrons peut-être attendre 5 mois pour voir Flip 3 et Fold 3. – Univers de glace (@UniverseIce)

4 février 2021

Une autre preuve d’une version ultérieure de l’été ou de l’automne vient de S-Connect – la société coréenne responsable de la fabrication des charnières des pliables de Samsung. ZDNet a annoncé que la société commencerait à produire en série des charnières pour le Z Flip 2/3 au deuxième trimestre 2021, le développement de maquettes ayant lieu au premier trimestre.







SamMobile a fait écho à ce calendrier, prédisant un lancement au troisième trimestre 2021 pour le Z Flip 2/3 et le Z Fold 3.

Le point de vente coréen ETNews affirme qu’il y a encore plus à faire, Samsung prévoyant de sortir au moins quatre pliables dans la seconde moitié de 2021, avec deux variantes basées sur Flip ainsi que deux variantes de style Fold, qui incluraient le Galaxy Z Fold 3.

Sera-t-il appelé le Z Flip 2 ou Z Flip 3?

Le nom du prochain Z Flip a été curieusement controversé.

Jusqu’à présent, nous avons eu le Z Flip et le Z Flip 5G, une révision mineure qui n’a principalement modifié que le chipset du téléphone pour activer la prise en charge de la 5G.

Dans cet esprit, vous vous attendez à ce que le prochain téléphone s’appelle le Z Flip 2, mais de nombreux pronostiqueurs ont affirmé qu’il s’appellerait en fait le Z Flip 3. Cela reflète probablement autant que la version 5G est l’itération deux que il s’agit d’aligner la numérotation Flip sur la ligne Galaxy Fold, afin qu’elle ne semble pas être une technologie plus ancienne.

En revanche, le document S-Connect ci-dessus fait clairement référence au Z Flip 2 spécifiquement, jetant un doute sur ces rumeurs de changement de nom.

Combien coûtera le Samsung Galaxy Z Flip 2/3?

Ice Universe a initialement publié quelques détails concernant le prochain Z Flip sur le site de médias sociaux chinois Weibo et a affirmé que cet appareil serait « moins cher » que ses prédécesseurs. Le Galaxy Z Flip d’origine coûtait 1300 £ / 1380 $ et le Galaxy Z Flip 5G passait à 1399 £ / 1449 $.

Cette théorie a depuis été renforcée par un rapport des experts en technologie d’affichage DSCC. Publié le 7 décembre 2020, le rapport – rédigé par Ross Young – indique que « les attentes pour le Z Flip 3, le Z Fold 3 et un 3e pliable attendus par Samsung d’atteindre les prix les plus bas à ce jour ».

On pense que ce qui est mentionné « 3ème pliable » en passant, serait le fameux Galaxy Z Fold Scroll.

Bien que nous ne nous attendions pas à une réduction massive des coûts, surtout si la 5G fait maintenant partie de l’équation de la ligne Flip par défaut, les publications de Ice Universe et de DSCC offrent au moins l’espoir que la prochaine entrée ne sera pas aussi époustouflante. cher que les offres actuelles de Samsung.

À quoi s’attendre du Galaxy Z Flip 2/3

Les rumeurs sur les spécifications améliorées sont un peu minces sur le terrain au moment de la rédaction, mais grâce aux images divulguées, nous avons au moins une idée de ce à quoi ressemblera le prochain Z Flip.

En ce qui concerne ce à quoi le Z Flip 3 pourrait ressembler, nous avons en fait une vue assez prometteuse, basée sur des photos d’espionnage de ce qui semble être une documentation interne de Samsung, grâce à nouveau à Ice Universe sur Weibo (aux côtés d’une version potentielle du Galaxy Z Fold 3).



















Pour ajouter à cela, LetsGoDigital s’est associé à l’artiste numérique Giuseppe Spinelli (également connu sous le nom de Snoreyn) pour créer des rendus plus clairs que le design potentiel du Z Flip 3 qui met en évidence des détails tels que l’écran externe plus grand.













Ces conceptions ne sont pas encore confirmées, mais elles fais correspondent à certains de ce que nous avons entendu des pronostiqueurs et d’autres fuites sur le téléphone à venir.

Tout d’abord, les couleurs correspondent à une fuite antérieure de SamMobile rapportant que le Z Flip 2/3 sera lancé avec une sélection de nouvelles couleurs: violet clair, vert, noir et beige. Ce sont exactement les couleurs que nous voyons dans l’une des images divulguées ci-dessus – mais notez que le rendu LetsGoDigital les réinterprète comme blanc et bleu marine.

Peut-être plus important est cet écran externe plus grand, apparemment maintenant capable d’afficher des notifications et des messages complets.

Le Z Flip et le Z Flip 5G d’origine ont un écran de 1,1 pouces à l’extérieur. Bien que cela fournisse une référence pratique pour l’heure, la date, les niveaux de batterie et offre un contrôle tactile de base pour la lecture de musique, un panneau plus grand rendrait la fonctionnalité plus utilisable.

Le pronostiqueur vietnamien Chun est l’un des experts de l’industrie qui a spécifiquement affirmé qu’un écran externe plus grand était en route:

À partir de maintenant (septembre 2020)

100% confiant:

– écran extérieur plus grand

– nouveau UTG

– Charnière améliorée

– batterie plus grosse

Un peu inquiet:

– affichage du taux de rafraîchissement élevé

Non confirmé:

– spécifications (taille de l’écran, chipset, cam)

– conception# ZFlip2 – Chun (@ chunvn8888)

16 septembre 2020

Cela suggère que Samsung augmentera effectivement la taille du panneau extérieur, améliorera le boîtier lui-même avec une charnière plus rigide, et une batterie plus grande en fera une option plus robuste lorsqu’il est loin des sources d’alimentation.

Le message Weibo original de Ice Universe mentionnait quelques autres détails matériels potentiels; à savoir un affichage à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et une trame plus étroite que les entrées Flip existantes.







Quant aux internes, on en sait moins ici. Nous nous attendions à ce que le Z Flip 2/3 utilise le tout nouveau chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, mais cela a depuis été mis en doute.

Comme indiqué par GalaxyClub.nl, un appareil considéré comme le prochain Z Flip avec le numéro de modèle « SM-F720F » a été repéré, le « F » indiquant qu’il s’agit à la fois d’un appareil destiné au marché international et d’un 4G / Appareil LTE, plutôt qu’un combiné compatible 5G – qui aurait un « B » à la fin de son nom basé sur la convention Samsung existante.

Le Snapdragon 888 a intégré la 5G, donc si le téléphone a à la fois des versions 5G et 4G, il n’utilisera probablement pas cette puce pour l’un ou l’autre. Néanmoins, il pourrait utiliser le Snapdragon 865+ relativement récent ou le Snapdragon 870 intermédiaire, qui peuvent tous deux être utilisés avec ou sans modem 5G. Il est également possible que Samsung utilise le 888 dans un modèle 5G et une puce différente – même l’une de ses propres puces Exynos – pour la variante 4G.

Pour compliquer les choses, un rapport plus récent de SamMobile indique un numéro de modèle différent, SM-F711, mais ne spécifie ni le suffixe «F» ni le suffixe «B». Cela peut cependant représenter la version chinoise du combiné, avec un numéro de modèle différent pour la version mondiale.

Le rapport SamMobile affirme en outre que le téléphone sera livré avec un choix de stockage de 128 Go ou 256 Go, et exécutera Android 11 et OneUI 3.5 – une autre indication d’un lancement fin 2021, car cette version du logiciel devrait arriver à la fin de l’été, lorsque le Galaxy La note 21 aurait été lancée, bien que nous sachions maintenant que le téléphone a été mis au rebut.

Pour référence, le Z Flip d’origine arborait le numéro de modèle SM-F700, tandis que le Z Flip 5G utilisait le SM-F707.







Le numéro de modèle SM-F711 réapparaît sur le système de certification chinois 3C, révélant qu’au moins sur ce marché, le téléphone sera livré avec le même chargeur 15W que les modèles Z Flip précédents. Cela suggère la même capacité de charge maximale, bien qu’il soit possible, bien que peu probable, que le téléphone soit capable de charger plus rapidement que le chargeur avec lequel il est livré.

La batterie peut également être similaire. Les listes de certification de batterie révèlent une configuration de batterie à deux cellules pour le prochain Z Flip, avec la même capacité totale – 3300 mAh – que les deux modèles précédents. Espérons que les optimisations de puissance ailleurs aideront cette batterie à durer un peu plus longtemps.

SamMobile indique également une classification IP pour le téléphone – la première pour un Samsung pliable – qui Leaker Chun corroboré, ajoutant qu’il pense qu’il s’agira d’une classification IP53, plutôt que de la classification IP68 plus forte trouvée sur des produits phares comme le S21 Ultra.

Nous avons discuté des dernières rumeurs entourant le prochain Galaxy Z Flip dans notre podcast hebdomadaire, Fast Charge:

De toute évidence, tout cela n’est pas confirmé, nous allons donc continuer à vérifier les nouvelles et les fuites, et les rapporter ici au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur le Samsung Galaxy Z Flip 2/3. D’ici là, jetez un œil à notre guide des meilleurs nouveaux téléphones à venir cette année pour voir quel autre appareil pourrait être révolutionnaire dans les mois à venir.

Articles connexes pour plus de lecture