Samsung Galaxy Xcover6 Pro obtient une cote de réparabilité élevée dans la vidéo de démontage

Le Samsung Galaxy Xcover6 Pro est l’un des téléphones les plus robustes du marché avec une résistance à la poussière et à l’eau IP68, ainsi qu’une conception certifiée MIL-STD-810H. Et pourtant, son dos se détache facilement, vous donnant accès à la batterie remplaçable par l’utilisateur. Un simple joint en caoutchouc empêche l’eau de pénétrer dans le compartiment.









Samsung Galaxy Xcover6 Pro : échanger la batterie est simple comme bonjour • vis à tête cruciforme standard

La vidéo ci-dessous montre Avis PBK démonter l’un d’eux. Le téléphone obtient un score assez élevé en termes de réparabilité – pas de surprise ici, l’une des réparations les plus courantes de nos jours (remplacement d’une vieille batterie) est triviale.

Tout le reste est également relativement facile, Samsung a utilisé des vis cruciformes standard et ne s’est pas déchaîné avec la colle. De plus, non seulement ce téléphone possède une prise casque 3,5 mm, mais il s’agit d’un module séparé maintenu par une vis. Il faut un peu de démontage pour y accéder, mais il n’est pas soudé à la carte. Le port de charge USB-C se trouve sur un PCB séparé, les broches pogo (qui peuvent également être utilisées pour le chargement) sont en dessous et l’ensemble haut-parleur.

Bien sûr, à 9,9 mm et 235 g, le Galaxy Xcover6 Pro est plus épais et plus lourd que la plupart des téléphones avec des écrans de 6,6 pouces et des batteries de 4 050 mAh, donc cette conception facile à réparer comporte quelques compromis.

