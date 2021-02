Le XCover Pro de Samsung est le dernier téléphone à bénéficier de la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11. Cette mise à jour fait suite à la mise à jour One UI 3.0 pour le Galaxy A51 qui a commencé à être semée en Russie plus tôt dans la journée.

Le robuste XCover Pro a été lancé il y a un an avec Android 10 et One UI 2.0 et il s’agit de la première mise à jour majeure du téléphone. Le nouveau firmware porte le G715FNXXU7BUA8 numéro de build et apporte le correctif de sécurité de janvier.

Découvrez tous les nouveaux ajouts trouvés dans One UI 3.0 dans notre mini-critique.

