Samsung Galaxy Xcover 5 reçoit désormais Android 13 et One UI 5.0

Samsung a atteint des vitesses vertigineuses avec son déploiement de mise à jour Android 13 et One UI 5.0. Après que son successeur ait reçu la mise à jour à la mi-novembre, le Xcover 5 a maintenant commencé à recevoir un Android 13, One UI 5.0 OTA.

Le package est disponible pour le modèle SM-G525F dans une dizaine de pays européens. La mise à jour OTA contient également les correctifs de sécurité Android de novembre 2022.

Le Galaxy X Cover 5 est un ajout assez banal à la gamme robuste de Samsung qui est sortie l’année dernière. Sa caractéristique principale, bien sûr, est la capacité de survivre à une chute de 1,5 m, ainsi qu’à plus de 30 minutes immergées dans 1 m d’eau lors d’une rencontre avec de la poussière et du sable. Il est classé IP68 et MIL-STD810H.

En plus de cela, il dispose d’un écran LCD HD + de 5,3 pouces, d’un chipset Exynos 850 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, d’une batterie remplaçable par l’utilisateur de 3 000 mAh et d’un appareil photo principal de 16 MP qui peut également servir de lecteur de codes-barres de qualité professionnelle.

La source