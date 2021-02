Samsung Galaxy Xcover 5 obtient la certification Bluetooth, le rendu d’une fuite révèle une conception robuste

Un rendu de presse du Samsung Galaxy Xcover 5 dont nous entendons parler depuis la fin du mois dernier a fait surface, révélant son design robuste.

L’image a été partagée par le fuiteur Evan Blass, qui a affirmé que le Xcover 5 n’est pas un successeur du Xcover Pro de l’année dernière, mais un suivi des Xcover 4 lancés en 2019.

Bien que nous n’ayons encore entendu rien de Samsung sur le Galaxy Xcover 5, le smartphone s’est rapproché du lancement en obtenant la certification Bluetooth SIG.

L’autorité de certification n’a pas détaillé les spécifications du Xcover 5, mais elle a confirmé qu’il sera livré avec Bluetooth 5.0 et qu’il aura deux modèles – SM-G525F et SM-G525_DS. Ce dernier est probablement une variante à double SIM, et le premier a été repéré sur Geekbench le mois dernier avec un SoC Exynos 850, 4 Go de RAM et Android 11.

Le reste des spécifications supposées du Galaxy Xcover 5 incluent un écran LCD HD + de 5,3 pouces, un stockage de 64 Go, un emplacement pour carte microSD et une batterie remplaçable par l’utilisateur de 3000 mAh qui se chargera via un port USB-C jusqu’à 15 W.

On dit que le Xcover 5 comporte des caméras selfie 16MP principales et 5MP, et est livré avec une puce NFC intégrée. Il sera étanche à la poussière et à l’eau IP68, sera certifié MIL-STD-810G et devrait coûter environ 300 €.

Source 1, Source 2 | Via