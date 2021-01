La série d’appareils robustes Galaxy XCover de Samsung est conçue pour résister à une utilisation intensive et est souvent le choix idéal pour de nombreux premiers intervenants dans le monde. Une nouvelle liste Geekbench jette maintenant un peu de lumière sur le prochain Galaxy XCover 5 portant le numéro de modèle SM-G525F.





Liste Geekbench du Galaxy XCover 5

L’appareil a géré 182 points dans le département monocœur et 1 148 points sur le thread multicœur. Il est alimenté par l’Exynos 850 d’entrée de gamme de Samsung et 4 Go de RAM. Nous pouvons également voir que l’appareil démarre Android 11. Comme avec les autres téléphones XCover, celui-ci sera doté d’une protection de qualité militaire contre l’eau et la poussière, mais nous devrons attendre que plus de détails apparaissent pour vous renseigner.

