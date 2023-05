Samsung Galaxy Watch6 sera lancé avec des notifications de rythme cardiaque irrégulier approuvées par la FDA

Aujourd’hui, Samsung a annoncé que sa fonction de notification de rythme cardiaque irrégulier (IHRN) avait été autorisée par la FDA américaine. L’IHRN sera ajouté à la fonction ECG, vous aidant à suivre les rythmes cardiaques anormaux et, comme son nom l’indique, à être averti lorsqu’il se produit.

La fonctionnalité fera ses débuts sur One UI 5 Watch, le propre skin OS de Samsung qui fonctionnera sur la série Galaxy Watch6, qui devrait être officialisé plus tard cette année – selon les dernières rumeurs, en juillet.

One UI 5 Watch fera ensuite son chemin vers la série Galaxy Watch5 et la famille Galaxy Watch4, à temps, après la sortie de la gamme Galaxy Watch6.

L’IHRN surveille de manière proactive les rythmes cardiaques suggérant une fibrillation auriculaire (AFib). L’AFib est un type d’arythmie qui est considéré comme un signe avant-coureur de problèmes cardiovasculaires majeurs pouvant augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et d’autres complications. Certains cas de fibrillation auriculaire sont asymptomatiques ou même silencieux, ce qui signifie que vous pouvez en être atteint sans le savoir.

Une fois activée dans l’application Samsung Health Monitor, la fonction vérifiera les rythmes cardiaques irréguliers en arrière-plan et si un certain nombre de mesures consécutives sont irrégulières, la montre vous avertira de l’activité potentielle de l’AFib, vous invitant à prendre un ECG pendant plus longtemps. mesure précise.

