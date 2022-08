Samsung Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Buds2 Pro pour examen

Samsung a dévoilé les Galaxy Watch5 et Watch5 Pro plus tôt ce mois-ci, et l’événement a également vu l’introduction des Galaxy Buds2 Pro. Nous avons eu la chance d’obtenir les appareils portables pour une session pratique rapide qui a été publiée juste après le lancement du 10 août.

Nous avons maintenant tous les gadgets avec nous au siège, et nous sommes prêts à commencer nos tests approfondis pour un examen complet. Mais d’abord, voyons ce que nous avons obtenu de Samsung :

Nos Galaxy Buds2 Pro sont blancs et sont livrés dans un étui de couleur assortie. Samsung est passé du plastique brillant au plastique mat qui éloigne les empreintes digitales. Les écouteurs sont faciles à salir lorsqu’ils sont portés et n’ont pas de plastique brillant pour vous rappeler que chaque fois que vous les mettez, c’est agréable.

Le plastique mat est également différent – il a une meilleure prise en main et permet une meilleure manipulation et facilite la mise en place et le retrait des bourgeons de vos oreilles. Les Buds2 Pro ont une apparence similaire aux non-Pros, mais il y a maintenant un plus grand microphone orienté vers l’intérieur pour capter correctement les sons qui doivent être éliminés pendant les appels ou lorsque l’ANC est activé.

La Galaxy Watch5 que nous avons est la variante en or rose de 40 mm avec un corps en aluminium. Le bracelet et le cadre en métal sont dans la couleur désignée, mais le corps réel autour de l’écran de 1,2″ est noir. De plus, il n’y a pas de lunette tournante cette année car nous n’obtenons pas d’édition Classic.

Le bracelet possède un fermoir assez basique avec des trous et une goupille qui permet plusieurs niveaux de réglage. On dit qu’il s’agit d’un «élastomère fluoré», qui n’est techniquement pas du caoutchouc, bien qu’il ait le même aspect et le même toucher. Le design est le même que le Galaxy Watch4, mais il y a des changements majeurs sous le capot – la dernière interface utilisateur et une batterie plus grande avec une charge rapide de 10 W.

Samsung a remplacé le Classic par un portable Pro cette année. La Watch5 Pro est meilleure que la Watch5 vanille à bien des égards, y compris la plus grande batterie jamais vue dans une smartwatch Samsung – 590 mAh. Il a un cadre en titane, qui dans notre cas est gris. Le bracelet qui a une teinte verdâtre et un mécanisme de réglage plus sophistiqué.

La conception de la sangle D Buckle, comme l’appelle la société, vous permet d’ajuster la longueur pour un look sans couture, même si cela peut prendre un certain temps pour s’y habituer. L’écran mesure 1,4 “OLED, correspondant à la plus grande non-Pro Watch5, mais ici, il a un bord surélevé. Il est là principalement pour l’esthétique, cependant, car le verre saphir est si résistant qu’il n’a guère besoin d’une protection supplémentaire.

Les examens des trois appareils portables sont déjà en cours et nous partagerons bientôt nos conclusions avec vous. Restez à l’écoute!