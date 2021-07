Samsung Galaxy Watch4 viendra avec deux fois plus de stockage que Watch3

rapport récent de SamMobile affirme que les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic disposeront d’un tout nouveau chipset Exynos W920 pour les appareils portables offrant de meilleures performances brutes et une meilleure efficacité énergétique. Et maintenant, la même source dit que les nouvelles montres de Samsung offriront également le double de stockage.

Étant donné que la série Galaxy Watch3 disposait de 8 Go de stockage interne, la Watch4 devrait être livrée avec 16 Go et la raison du changement est le passage à Wear OS de Google. Cela ouvre le Google Play Store pour les applications portables, de sorte que les utilisateurs devront probablement stocker plus d’applications en plus de leurs pistes audio enregistrées, par exemple.

Lors de l’annonce par Samsung du nouveau logiciel One UI basé sur Wear OS, le porte-parole a décrit une fonctionnalité où toutes les applications de votre smartphone apparaîtraient également sur votre Galaxy Watch4, à condition qu’elles aient des versions Wear OS. La mise à niveau du stockage est donc plus que bienvenue.

La source