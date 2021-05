Samsung Galaxy Watch4 et Watch Active4 exécuteront Wear OS, ne prendront pas en charge la lecture de la glycémie

Le prochain grand événement Unpacked de Samsung va être … emballé. Outre les smartphones Galaxy Z Fold et Z Flip de nouvelle génération, et peut-être même le S21 FE également, la société prévoit également de publier non pas un mais deux nouveaux modèles de smartwatch, chacun en deux tailles.

Nous parlons de la Galaxy Watch4 et de la Galaxy Watch Active4. Les deux doivent exécuter Wear OS by Google, dans un changement de stratégie rare mais important pour la société coréenne, qui, ces dernières années, s’est appuyée sur le système d’exploitation Tizen développé en interne pour ses appareils portables.

Samsung Galaxy Watch3

Le problème avec Tizen est son manque d’applications tierces, ce qui semble être ce qui a incité Samsung à travailler à nouveau avec Google. Espérons que la coopération donnera en quelque sorte une meilleure autonomie de la batterie que les smartwatches Wear OS sont généralement connues.

La Galaxy Watch4 sera disponible en tailles 42 mm et 46 mm, tandis que la Watch Active4 sera proposée en modèles 40 mm et 42 mm. Le premier aura un «design de montre traditionnel», tandis que le second aura un «design simple et décontracté».

Aucun des deux appareils ne prendra en charge la fonction de lecture de la glycémie non invasive, parfois répandue. Cela peut arriver ou non dans un futur portable Samsung.

