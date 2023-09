Samsung Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic reçoivent la mise à jour Wear OS 4

Samsung a annoncé One UI 5 Watch début mai, puis Google a officialisé la plate-forme Wear OS 4 environ une semaine plus tard. Les dernières Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic de Samsung ont toutes deux été lancées le mois dernier avec Wear OS 4 et One UI 5 Watch intégrées, et entre-temps, la société coréenne prépare des mises à jour du nouveau logiciel pour ses anciens appareils portables.

Aujourd’hui, il est temps pour les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic de 2021 d’avoir leur propre avant-goût de la nouvelle version. Son déploiement a déjà commencé aux États-Unis, le nouveau numéro de version étant R870XXU1HWH3 pour la Watch4 et R890XXU1HWH3 pour la Watch4 Classic. Ceux-ci incluent le niveau de correctif de sécurité de juillet 2023.

Le journal des modifications est énorme, donc si vous souhaitez tout parcourir, rendez-vous sur la source liée ci-dessous. Nous ne mentionnerons que quelques points forts importants, parmi lesquels la possibilité de transférer votre montre sur un nouveau téléphone sans réinitialisation – ou avec une réinitialisation et une restauration appropriée des données, la formulation n’est pas claire, mais de toute façon, c’est beaucoup meilleure situation que celle que nous avions auparavant.

Ensuite, plus de contrôles d’appel : vous pouvez régler le volume des appels, couper le son et appuyer sur les boutons du clavier, le tout depuis votre montre. Bixby peut lire vos notifications à haute voix si vous avez des écouteurs connectés à votre montre (mais seulement s’il est défini comme assistant vocal par défaut pour votre montre), les dossiers d’applications sont pris en charge et vous pouvez contrôler le portable sans le toucher en attribuant des actions à des gestes comme secouer votre poignet, serrer le poing ou vous pincer les doigts.

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie de votre montre, de votre téléphone et de vos Galaxy Buds, et pour les Buds, vous pouvez activer et désactiver l’audio à 360° à partir de la vignette du contrôleur, et un album ou une histoire peut être défini comme cadran de votre montre. Il parcourira les éléments à chaque fois que vous allumerez l’écran de la montre.

Samsung Health bénéficie d’un coaching du sommeil amélioré, de la possibilité d’enregistrer automatiquement des entraînements cyclistes, de la création d’exercices personnalisés, de résultats plus précis pour les courses sur piste et peut fournir des zones de fréquence cardiaque personnalisées pendant que vous courez.

Comme toujours, la mise à jour sera probablement publiée par étapes, ce qui signifie que cela pourrait prendre un certain temps avant qu’elle n’atteigne tous les appareils disponibles dans la nature.

