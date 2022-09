Samsung Galaxy Watch4 commence à recevoir la mise à jour stable One UI Watch 4.5

Samsung a lancé le programme bêta One UI Watch 4.5 pour la série Galaxy Watch4 il y a quelques mois, et il semble que les tests se soient bien déroulés depuis que la société s’est rendue sur ses forums communautaires pour annoncer la clôture du programme bêta, ce qui signifie que le conglomérat coréen a gagné. t publier de nouvelles versions bêta pour la gamme Watch4. Bien que Samsung n’ait rien dit sur la sortie de la mise à jour stable One UI Watch 4.5, certains utilisateurs ont déjà commencé à recevoir la version stable One UI Watch 4.5 sur leur Galaxy Watch4.

Samsung Galaxy Watch4

La mise à jour est fournie avec la version du micrologiciel R870XXU1GVH2/R870OXM1GVH2 et nécessite un téléchargement d’environ 95 Mo. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour sur votre Galaxy Watch4, vous pouvez la vérifier manuellement en accédant à son Galaxie Portable > Galaxy Watch4 > Paramètres Watch4 > Regarder la mise à jour du logiciel menu.

