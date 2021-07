Samsung Galaxy Watch4 Classic tourne à 360º dans les clips rendus

La semaine dernière, nous avons vu des clips rendus montrant le Galaxy Z Flip3 sous tous les angles, il est maintenant temps pour le Galaxy Watch4 Classic de faire le tour à 360º, grâce à @evleaks. Auparavant, nous avons vu des rendus statiques de la prochaine smartwatch, mais la vidéo aide à mettre en évidence les changements de conception par rapport à la Watch3.

En commençant par l’évidence, c’est le modèle « Classic » qui a la lunette tournante matérielle, tandis que le modèle vanille n’aura qu’une lunette virtuelle sur l’écran tactile. À première vue, le modèle vanille sera le nouveau « Active ».

Par rapport à la Watch3, le nouveau modèle aura des côtés carrés et le bracelet a été repensé pour combler complètement l’espace entre les cornes. Vous pouvez voir les broches à dégagement rapide qui vous permettent de retirer les bandes sans aucun outil. Cela signifie cependant que vous devrez acheter des bandes propriétaires.

Galaxy Watch4 Classique pic.twitter.com/RDI6cq4ToR – Evan Blass (@evleaks) 4 juillet 2021

Trois coloris sont attendus : Blanc, Argent et Noir. Les deux premiers ont un boîtier de couleur métallique naturelle, tandis que le modèle Black a un boîtier peint plus foncé pour correspondre. Vous pouvez voir le capteur optique au bas de la montre – qui mesurera le pouls et la SpO2 (saturation en oxygène du sang). Cette année, Samsung aurait ajouté un moniteur de composition corporelle grâce à un capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA, vous les avez peut-être vus sur des balances intelligentes).

Les Samsung Galaxy Watch4 et Watch4 Classic seront dévoilées le 11 août aux côtés des pliables de nouvelle génération (Galaxy Z Fold3 et Z Flip3) et des nouveaux bourgeons TWS (Galaxy Buds2). La Watch4 Classic devrait coûter de 470 à 500 € pour le modèle 42 mm et de 500 à 530 € pour le modèle 46 mm, soit à peu près le même prix que la Watch3 actuelle. La Watch4 sans lunette (apparemment en remplacement d’une nouvelle montre Active), devrait être de 350 à 370 € et de 380 à 400 € pour les versions 40 mm et 44 mm, respectivement (plus chère que la Watch Active 2).

La source