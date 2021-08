Samsung Galaxy Watch4 Classic fuit encore une fois dans des rendus détaillés

La prochaine série Galaxy Watch4 de Samsung a fait couler beaucoup d’encre jusqu’à présent et la dernière vient de @evleaks. Il montre le modèle Watch4 Classic en noir et blanc et on peut voir à la fois le côté face de la montre avec sa lunette tournante ainsi que l’arrière qui abrite les capteurs de suivi de la santé.

Watch4 Classic devrait apporter un écran protégé Gorilla Glass DX/DX+, un chipset Exynos W920 et One UI Watch en plus de Wear OS. Les autres fonctionnalités attendues incluent la certification MIL-STD-810G, la résistance à l’eau 5ATM, la surveillance de la fréquence cardiaque et de la SpO2 et le GPS embarqué. Attendez-vous à ce que la Galaxy Watch4 fasse ses débuts aux côtés des Z Fold3 et Z Flip3 le 11 août.