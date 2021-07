Samsung Galaxy Watch4 Classic fuit dans toute sa splendeur, lunette tournante en remorque

Plus tôt dans la journée, nous avons appris que la prochaine famille Galaxy Watch4 de Samsung aurait une variante classique, pour rejoindre les éponymes Watch4 et Watch4 Active. Il s’avère que l’appareil précédemment connu sous le nom de Watch4 Active pourrait simplement s’appeler Watch4 – et nous avons déjà vu à quoi il ressemble grâce à certains rendus divulgués.

Et maintenant, il est temps que la Galaxy Watch4 Classic reçoive le même traitement. La voici donc dans toute sa splendeur « Classic », avec une lunette tournante et deux énormes boutons à droite.

Comme les autres membres de la famille Watch4, la montre Classic exécutera également la montre One UI de Samsung en plus de la nouvelle itération de Google Wear OS (qu’elle appelle maintenant de manière confuse « Wear »).

Samsung a présenté son skin (car oui, les appareils Wear auront des skins comme les téléphones Android) il y a quelques jours au MWC, et la famille Watch4 devrait être officialisée lors du prochain événement Unpacked, qui pourrait avoir lieu à un moment donné dans Août.

Comme vous pouvez le voir, les rendus divulgués de la Watch4 Classic ont 28 comme date, qui peut être le jour de l’annonce ou le jour de la sortie ou aucun. Il y aura trois tailles pour le Watch4 Classic, une de plus que ce à quoi nous sommes habitués.

Il serait proposé en options de 42 mm, 44 mm et 46 mm, en trois couleurs – blanc, gris et noir. Ce sont beaucoup moins de teintes que pour le Watch4/Active mais bon, c’est ce que vous obtenez avec un « Classic », non?

Le boîtier de la Watch4 Classic sera soit en acier inoxydable, soit en aluminium, et vous pourrez choisir l’un ou l’autre matériau pour les trois tailles. N’importe quel bracelet de montre de 20 mm fonctionnera avec la Watch4 Classic, tandis que dans la boîte, vous obtiendrez deux tailles – S/M et M/L (à la Fitbit). L’écran sera protégé par du Gorilla Glass DX ou DX+, le premier sur la version en acier inoxydable, le second sur les montres en aluminium.

DX+ est plus doux et donc « s’adapte » mieux à l’aluminium apparemment, et il a une meilleure résistance aux rayures. La Watch4 Classic est évaluée à une résistance à l’eau de 5 ATM et sera également certifiée MIL-STD-810G.

La source