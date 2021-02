Le Samsung Galaxy Watch3 a reçu un nouveau firmware, qui apporte des corrections de bugs, des améliorations de stabilité et quelques nouvelles fonctionnalités.

La version – R840XXU1BUA8 – est en ligne aux États-Unis et en Corée du Sud et implique un téléchargement de 74 Mo. Il permet la prise en charge de SmartThings Find de Samsung, qui permet à votre téléphone Galaxy de vous aider à trouver votre Galaxy Watch3 sur une carte. Le service vous permet également de faire sonner la montre pour vous aider à la localiser. SmartThings Find prend en charge toutes sortes d’appareils Galaxy tels que les téléphones, les tablettes et même les Galaxy Buds Pro.

La mise à jour Galaxy Watch3 introduit également un nouveau défi de marche en groupe, une prise en charge du travail avec de nouveaux programmes de remise en forme et une fonction de lavage des mains intégrée qui vous rappelle de vous laver les mains. Le temps nécessaire à la montre pour reconnaître que vous avez commencé un entraînement a maintenant été réduit.





Mise à jour du micrologiciel Samsung Galaxy Watch3

Samsung a commencé à déployer la fonction d’électrocardiogramme sur la Galaxy Watch3 et la Watch Active2 à partir d’aujourd’hui. Cela peut prendre du temps pour atteindre votre portable et la fonctionnalité a été approuvée pour 27 pays de l’Espace économique européen. L’ECG vous permettra de vérifier votre tension artérielle à partir de la montre.

