Samsung Galaxy Watch3 et Watch Active2 reçoivent une mise à jour incrémentielle

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a publié des mises à jour du micrologiciel pour le Samsung Galaxy Watch Active2 et le Galaxy Watch3 et une autre mise à jour OTA est maintenant reçue par les mêmes modèles de smartwatch.

Samsung Galaxy Watch Active2 recevant une mise à jour du firmware

Les mises à jour de la montre cette fois-ci sont toujours basées sur Tizen 5.5.0.2, tout comme celle du début du mois. La mise à jour incrémentielle apporte des modifications visuelles mineures aux icônes de remise en forme et une « stabilité améliorée de l’appareil ». Plus précisément, les icônes marche/course automatique et « alerte inactive » sont améliorées.

Si vous possédez l’une de ces montres intelligentes Samsung, vous pouvez accéder à l’application Galaxy Wearable et faire défiler jusqu’à « Regarder la mise à jour du logiciel », puis « Télécharger et installer ». La mise à jour prend 49 Mo et prendra plusieurs minutes à installer.

La source 1 • 2 • Passant par