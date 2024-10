Samsung Galaxy Watch Ultra contre Apple Watch Ultra 2 : robuste ou plus résistant ?

La montre robuste de Samsung SamsungGalaxy Watch Ultra 520 $ 650 $ Économisez 130 $ La Samsung Galaxy Watch Ultra consiste à affronter les difficultés avec une montre robuste que vous pouvez emporter partout. Il est idéal pour ceux qui se sentent aventureux et qui veulent vraiment se mettre en forme. Avantages Construction durable pour les activités de plein air Bouton rapide sur le côté Durée de vie de la batterie plus longue Inconvénients Ne convient pas aux sports nautiques Plus lourd et plus volumineux Cher

Samsung a fait un petit pas en avant avec la Galaxy Watch Ultra, étant donné que les montres intelligentes robustes ne sont pas abondantes dans sa gamme portable, mais celle-ci est conçue pour affronter les meilleures de l’industrie. Pour certains, cette liste inclut l’Apple Watch Ultra 2, qui tente également de répondre à ceux qui souhaitent plus sérieusement se mettre en forme.







La montre d’Apple n’est peut-être pas une option parmi les meilleures montres intelligentes pour Android car elle fonctionne sur une plate-forme différente, mais comparer ces deux a beaucoup à voir avec le téléphone que vous possédez.

Prix, disponibilité et spécifications

La Galaxy Watch Ultra est la montre intelligente la plus chère que Samsung propose actuellement à 650 $, ce qui est logique étant donné qu’elle a un corps plus robuste et des fonctionnalités supplémentaires. Il n’est disponible que dans une taille de 47 mm et comprend une connectivité LTE pour aller avec le Wi-Fi et le Bluetooth standard.

Le corps est disponible en Titanium Grey, Titanium White ou Titanium Silver, et vous pouvez choisir parmi les bandes Marine, Trail ou Peakform pour l’accompagner. Notez que les bracelets ne sont disponibles qu’en tailles moyennes/grandes en raison de la taille plus grande de la montre.

Samsung propose des offres de reprise décentes pour réduire le coût initial, dans lesquelles il acceptera à la fois ses propres appareils portables et ceux de marques concurrentes, dont Apple. Vous pouvez également tenter votre chance avec les appareils de Google, Garmin et Fitbit pour voir quel type de retour vous pourriez obtenir.

L’Apple Watch Ultra 2 commence à 800 $, ce qui en fait une proposition plus chère dès le départ. De plus, il n’y a pas d’offres de reprise impliquant des produits de marques non Apple, donc à moins que vous n’ayez une Apple Watch ou un iPhone que vous jugez consommable, vous n’avez aucun autre recours pour réduire le coût. Vous pouvez l’obtenir en naturel (argent) ou en noir avec votre choix d’Alpine Loop, Trail Loop, Ocean Band ou Titanium Milanese Loop.





En ce qui concerne les spécifications, vous pouvez vérifier ci-dessous en quoi ces deux différences :

SamsungGalaxy Watch Ultra Apple Watch Ultra2 Taille du boîtier 47mm 49mm Matériau du boîtier Titane Titane Afficher AMOLED 1,5″ OLED 502 x 410 de 1,92 pouces avec LTPO et 3 000 nits Processeur Samsung Exynos W1000 S9 SiP Stockage 32 Go 64 Go Batterie 590mAh 542 mAh Capteurs de santé Bio-signal optique ; signal cardiaque électrique ; impédance bioélectrique; température Fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, ECG, température cutanée Dimensions 47,4 x 47,4 x 12,1 mm 49 mm x 44 m x 14,1 mm Poids 60,5g 61,4g Prix À partir de 650 $ 800 $

Conception

Ultra signifie devenir dur

L’objectif principal de la Galaxy Watch Ultra est de reprendre tout ce que font les montres intelligentes standard de Samsung et de leur ajouter des couches supplémentaires de protection ou de fonctionnalités. Un exemple évident est le bouton rapide personnalisable que vous pouvez utiliser pour lancer rapidement un exercice ou lancer une fonction préférée.

Il utilise cependant de nombreux composants internes de la Galaxy Watch 7, tels que le processeur, la mémoire, le stockage et les capteurs BioActive. Cela ne signifie pas non plus un écran plus grand, bien qu’il s’agisse de la plus grande montre de Samsung, même si elle devient très lumineuse avec une luminosité maximale de 3 000 nits. Cela facilite la vision sous le soleil.





Fait intéressant, la Galaxy Watch Ultra a une résistance à l’eau de 10 ATM, vous pouvez donc certainement nager avec elle, mais Samsung indique également clairement qu’elle n’est pas idéale pour les sports nautiques. En d’autres termes, oubliez de l’emmener en plongée ou de le garder si vous envisagez de faire quelque chose de sportif dans l’eau. Il s’agit d’un inconvénient important pour les activités aquatiques, et qui peut sembler limitant compte tenu de la durabilité impliquée ici.

Un corps en titane et un écran en verre saphir constituent cependant une combinaison solide – suffisamment résistante pour fonctionner à des températures pouvant atteindre 131 ° Fahrenheit (55 ° Celsius).

L’Apple Watch Ultra 2 est une suite qui ressemble en grande partie à une copie de son prédécesseur. Apple n’a pas cherché à repenser un design avec lequel il est clairement à l’aise, vous obtenez donc le même écran carré équipé d’un bouton de chaque côté et d’une couronne rotative sur la droite. Il n’y a aucun moyen de la confondre avec autre chose qu’une Apple Watch, même si elle semble plus épaisse et plus grande qu’un modèle standard.





Cela dit, un cadre en titane et un verre en verre saphir correspondent à la gamme de matériaux utilisée par Samsung pour équiper sa montre intelligente Ultra ; la luminosité de l’écran est également exactement la même entre ces deux-là. Même le bouton d’action lance le suivi des exercices par défaut.

Bien qu’ils partagent le même objectif et les mêmes paramètres d’utilisation généraux, la grande différence est que vous n’avez pas à vous soucier de l’utilisation de l’Apple Watch Ultra 2 pour les sports nautiques que vous avez en tête. Tant que vous ne dépassez pas 100 mètres de profondeur sous l’eau, vous devriez être prêt à partir.

Logiciels et santé et remise en forme

Même approche, styles différents

La Galaxy Watch Ultra a peut-être un corps différent, mais son logiciel, qui combine l’interface utilisateur One de Samsung avec le système d’exploitation Wear de Google, reflète celui des modèles Galaxy Watch standard. Cela signifie que le suivi de la santé et de l’exercice s’effectue en grande partie via l’application Samsung Health via les capteurs BioActive et les données de composition corporelle qu’ils compilent. Cette montre est également conçue pour suivre les entraînements multi-activités, comme l’entraînement pour un marathon ou un triathlon.





Pour les cyclistes, les estimations de puissance de seuil de fonctionnement aident à franchir les points les plus difficiles. Cependant, vous aurez besoin d’un téléphone Samsung compatible pour approfondir vos recherches, qui peut inclure votre « score énergétique » global ou d’autres exclusivités, comme l’ECG (électrocardiogramme) et la surveillance de la pression artérielle, cette dernière n’étant pas encore prise en charge dans toutes les régions ( toujours pas aux États-Unis).

Il y a beaucoup de choses là-bas malgré tout ce que Samsung garde au sein de la famille, ce qui rend la Watch Ultra toujours pertinente pour les téléphones non Samsung. Son bouton Rapide sert de raccourci fiable, que vous l’utilisiez pour démarrer le suivi des exercices ou pour lancer une autre fonctionnalité. Malheureusement, Samsung ne vous permet pas de le mapper à une application spécifique, mais vous pouvez au moins déclencher une alarme, allumer la lampe de poche intégrée ou l’utiliser comme chronomètre, entre autres.





Apple commercialise ouvertement la Watch Ultra 2 à ceux qui estiment avoir besoin des extras qu’elle offre, qu’il s’agisse du bouton supplémentaire ou des fonctionnalités chargées d’aventure qu’Apple apporte simplement du modèle précédent. Un GPS bi-bande amélioré devrait aider à suivre avec précision l’emplacement, le rythme et d’autres détails pertinents pour les activités de plein air.

Les deux montres offrent également une détection automatique de l’entraînement, bien que pour un nombre limité d’exercices, ce qui ajoute à la commodité d’obtenir les données dont vous avez besoin une fois que vous commencez à marcher ou à courir.

L’application Depth et Oceanic+ sont de bons exemples de la façon dont la montre d’Apple diverge de celle de Samsung en ce qui concerne tout ce qui est à base d’eau. C’est particulièrement vrai pour la plongée, où vous pouvez accéder aux journaux liés à chaque plongée, ou simplement à la plongée libre, puisque la montre le prend également en charge. Sa fonction Double Tap offre également une certaine intrigue dans la façon dont elle vous permet de contrôler certaines fonctions par des gestes au lieu de simples tapotements sur le cadran de la montre.

Cela n’aura aucune importance si vous essayez d’utiliser l’Apple Watch Ultra 2 avec un téléphone Android, car ce n’est tout simplement pas possible.





Autonomie de la batterie

Des corps plus gros signifient des batteries plus grosses

Fabriquez une montre intelligente plus grande et vous faites de la place pour une batterie plus grosse, ce qui se produit ici avec les deux modèles. La Galaxy Watch Ultra peut durer jusqu’à 24 à 36 heures par charge, ce qui est mieux que les autres montres Samsung, mais pas assez pour dépasser ce qu’Apple peut offrir. L’Apple Watch Ultra 2 peut durer jusqu’à trois jours selon les fonctionnalités ou les paramètres que vous utilisez, ce qui semblera une éternité en comparaison.

Le suivi constant, le suivi GPS et l’affichage permanent épuisent généralement la batterie le plus sur l’un ou l’autre modèle, de sorte que votre kilométrage variera en fonction de la façon dont vous utilisez ces éléments. Même le chargement des deux montres nécessite des chargeurs et des stations de recharge spécifiques. Vous ne pouvez pas simplement déposer l’un ou l’autre sur un chargeur Qi et en rester là. Vous aurez besoin de chargeurs sans fil appropriés pour les deux.





Lequel devriez-vous acheter ?

C’est un choix facile si vous êtes déjà investi dans l’un ou l’autre écosystème. Vous ne pouvez pas utiliser la Galaxy Watch Ultra avec un iPhone et vous ne pouvez pas coupler une Apple Watch Ultra 2 à un téléphone Android, ce qui réduit considérablement l’objectif de chacune de ces marques et produits.

Mais vous pouvez décider si certaines caractéristiques ou fonctions sont vraiment importantes, comme la divergence dans les exercices liés à l’eau. C’est un mystère que Samsung n’ait pas réussi à faire de sa montre la plus résistante une véritable montre de sports nautiques alors qu’un de ses rivaux y était déjà parvenu avec l’Apple Watch Ultra originale.

Quoi qu’il en soit, les deux montres sont grandes et ne sont peut-être pas les plus confortables pour suivre le sommeil, mais elles offrent respectivement la meilleure autonomie de batterie par marque.

