Samsung Galaxy Watch reçoit l’autorisation de la FDA pour la surveillance AFib

Le géant de la technologie Samsung Electronics a annoncé avoir reçu l’autorisation de la FDA pour la fonction de notification de rythme cardiaque irrégulier (IHRN) de son application Health Monitor.

L’IHRN fonctionne avec la fonction d’électrocardiogramme de l’application pour surveiller les rythmes cardiaques suggérant une fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier. Si la fibrillation auriculaire est détectée, la Galaxy Watch invite l’utilisateur à effectuer un ECG avec la montre.

La fonctionnalité sera disponible dans le cadre du a récemment annoncé One UI 5 Watch, dont la sortie est prévue plus tard cette année.

« C’est encore un autre exemple de la façon dont Samsung donne la priorité aux solutions de sécurité proactives et permet aux utilisateurs de recevoir une compréhension plus globale de leur santé cardiovasculaire et globale », a déclaré Hon Pak, vice-président et chef de l’équipe de santé numérique, MX business chez Samsung Electronics. dans un rapport.

LA GRANDE TENDANCE

La dernière montre One UI 5 de Samsung offre trois nouvelles fonctionnalités liées au sommeil ainsi qu’une zone de fréquence cardiaque personnalisée, qui analyse les capacités physiques de l’utilisateur et définit des niveaux d’intensité d’entraînement optimaux. Des fonctionnalités SOS et de détection de chute mises à jour ont également été annoncées.

Fitbit, propriété de Google, propose également des fonctionnalités AFib. L’année dernière, il a reçu l’autorisation de la FDA pour un algorithme de détection AFib par photopléthysmographie, conçu pour fonctionner passivement sur les appareils portables Fitbit et évaluer le rythme cardiaque lorsqu’une personne dort ou ne bouge pas.

En septembre, Apple a dévoilé les dernières itérations de ses appareils portables Watch, qui incluent des capacités de détection de température pour suivre l’ovulation et la détection des accidents de voiture. Des mois auparavant, il avait présenté en avant-première de nouvelles fonctionnalités de santé pour watchOS 9 et iOS16, notamment l’historique de la fibrillation auriculaire, la gestion des médicaments et d’autres outils de surveillance du sommeil.