Samsung Galaxy Watch et Watch Active bénéficient des fonctionnalités de Watch3 avec Tizen 5.5

Peu de temps après que la Galaxy Watch Active2 et la Galaxy Watch3 aient reçu une mise à jour déverrouillant la fonction ECG pour les pays européens, Samsung propose désormais des fonctionnalités intrinsèques à la Galaxy Watch3 sur les Galaxy Watch et Watch Active d’origine.

Jusqu’à présent, la mise à jour est distribuée aux propriétaires américains et coréens, mais elle sera probablement mondialisée assez tôt. La Galaxy Watch d’origine augmente la version du micrologiciel pour R810XXU1FUB6 pendant qu’Active2 obtient R500XXUF1UB5. Les deux utilisent maintenant Tizen 5.5 par opposition au Tizen 4.0 lors de leur première sortie.

Les nouvelles fonctionnalités en question sont la prise en charge de AR Emoji et Bitmoji, des images apparaissent sur vos notifications, des instructions vocales pour le cyclisme et la course à pied, des captures d’écran à défilement continu et des conseils via des écouteurs connectés Bluetooth. Bien entendu, d’autres améliorations de stabilité et de performances sont également à portée de main.

