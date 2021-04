Samsung a commencé à envoyer une nouvelle mise à jour pour deux de ses appareils portables – la Galaxy Watch originale de 2018, ainsi que la Galaxy Watch3 de l’année dernière. Il est agréable de voir l’ancien modèle recevoir le nouveau logiciel exactement en même temps que son successeur.

La nouvelle version est R80xXXU1FUD1 pour la Galaxy Watch et R84xXXU1BUD1 pour la Galaxy Watch3. Dans les deux cas, le «x» minuscule change en fonction de votre modèle et de votre région.

L’ancienne montre ne reçoit actuellement la mise à jour qu’en Corée, tandis que le modèle plus récent l’obtient aux États-Unis, au Canada, en Inde et en Corée pour le moment.

Bien que ceux-ci puissent prendre un certain temps pour atteindre toutes les unités là-bas, ils sont maintenant disponibles. Et si vous êtes impatient, cela ne vous fera pas de mal d’ouvrir votre application Galaxy Wearable et de rechercher des mises à jour.

Le journal des modifications est le même pour les deux montres, vous obtenez une meilleure stabilité de l’application de messagerie, une meilleure stabilité Wi-Fi et une meilleure stabilité et fiabilité du système. Ce n’est certainement pas une énorme mise à jour, mais une mise à jour qu’il est bon d’avoir quand même.

