Samsung Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic apparaissent comme appareils pris en charge par Google Play

Samsung accueillera l’événement d’été Unpacked à Séoul, en Corée du Sud, et nous nous attendons à voir deux nouveaux pliables, quelques tablettes ainsi que les wearables Watch6 et Watch6 Classic.

Les smartwatches ont déjà fui plusieurs fois, et aujourd’hui, une autre information est apparue en ligne. Les noms de code et les numéros de modèle ont été révélés sur les appareils pris en charge par Google Play, ouvrant les portes pour trouver plus de détails sur les modèles en un mois jusqu’à ce qu’ils deviennent officiels.

La Samsung Galaxy Watch6 avec le nom de code fresh6bs et le numéro de modèle SM-R930 devrait être la variante 40 mm, tandis que fresh6bl et SM-R940 sont probablement la version 44 mm. La Galaxy Watch6 Classic est surnommée wise6bs et SM-R950 pour la variante 43 mm, tandis que l’option 47 mm est wise6bl et SM-R960.

Selon des rapports antérieurs, ces quatre modèles seront en fait huit, car chacun sera disponible avec et sans LTE. Les prix commenceront à partir de 319 € et iront jusqu’à 499 €, mais tous les modèles ne devraient pas toucher tous les marchés Samsung. Nous aurons la confirmation finale lors du lancement, qui aurait lieu fin juillet.

Via