Samsung Galaxy Watch 6 fait un retour audacieux avec lunette tournante

Samsung est retourné à la planche à dessin avec la Galaxy Watch 6 et est revenu avec une fonctionnalité préférée des fans, la lunette tournante physique. Cette année, il existe deux modèles, mais un seul a la lunette : la Galaxy Watch 6 en aluminium et la Galaxy Watch 6 Classic en acier inoxydable avec lunette. Les montres arrivent le 11 août, annoncées aux côtés des tablettes Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 et Tab S9 révélées lors de l’événement Galaxy Unpacked à Séoul mercredi.

Les deux partagent les mêmes capteurs que la Galaxy Watch 5 de l’année dernière, mais ont une batterie plus grande et des écrans plus grands. Alors que les nouvelles montres ont des mises à jour incrémentielles dans l’ensemble, le retour de la lunette qui a été vue pour la dernière fois sur la Galaxy Watch 4 Classic de 2021 peut suffire à convaincre les propriétaires de montres antérieures de mettre à niveau. La montre d’extérieur robuste de Samsung, la Galaxy Watch 5 Pro, reste dans la gamme.

La série Galaxy Watch 6 est lancée à un moment charnière pour les smartwatches Android, avec plus de concurrence que jamais. La Pixel Watch de Google a fait ses débuts en 2022 et bien que sa durée de vie de la batterie n’était pas parfaite, sa conception élégante associée à la finesse du suivi de la condition physique de Fitbit l’a aidée à établir la norme. Ensuite, il y a le Ticwatch Pro 5, qui double la durée de vie de la batterie et bat le Galaxy Watch 6 Classic au prix de 350 $. Comme toutes les montres Galaxy depuis la série 4, la Galaxy Watch 6 est uniquement Android.

Regarde ça: Samsung dévoile la série Galaxy Watch 6 à Unpacked à Séoul 10:16

La lunette est de retour !

Après avoir entendu les fans mécontents de l’absence de la lunette tournante sur la Galaxy Watch 5, Samsung l’a ramenée sur la Galaxy Watch 6 Classic. La lunette est un anneau de navigation physique autour de l’écran. Vous l’utilisez avec l’écran tactile pour basculer entre les menus et modifier les paramètres. Ou, si vous êtes comme moi, vous aimez aussi entendre et ressentir un clic satisfaisant lorsque vous l’utilisez comme un fidget spinner.

Rich Peterson / Crumpe

La lunette tournante est une caractéristique de conception phare qui est synonyme de la gamme Galaxy Watch depuis sa création et quelque chose qui la distingue des autres montres intelligentes. Les Galaxy Watch 5 et 5 Pro de l’année dernière ont complètement supprimé la lunette, la remplaçant par une lunette tactile qui répondait au mouvement de votre doigt sur le bord de la montre. Et nous n’étions pas heureux.

Son retour sur la Galaxy Watch 6 Classic n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité. Je suis content de le revoir quoi qu’il en soit. Elle est légèrement plus fine que la lunette de la Galaxy Watch 4 Classic.

Les deux tailles de la Galaxy Watch 6 auront des écrans de résolution légèrement plus grands et plus élevés que la Galaxy Watch 5. Les plus petites montres 40 mm 6 et 43 mm Classic ont des écrans de 1,3 pouces, tandis que les 44 mm Watch 6 et 47 mm Classic ont des écrans de 1,5 pouces.

Avec une luminosité maximale de 2 000 nits, les écrans sont deux fois plus lumineux que les modèles de l’année dernière. Samsung a ajouté un réglage de luminosité permanent qui devrait vous aider à mieux voir l’écran en plein soleil. C’était l’une de mes grandes plaintes après avoir examiné la Galaxy Watch 5 Pro. Ils reçoivent également tous les deux le propre processeur Exynos W930 de Samsung, une mise à niveau de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 4, qui utilisaient la même puce Exynos W920.

Fonction de surveillance du sommeil de la Galaxy Watch 6. Samsung ; GIF par Arielle Burton / Crumpe

Prix ​​Galaxy Watch 6 : Un peu plus que l’an dernier

La Galaxy Watch 6 de Samsung commence à 300 $ (289 £, 549 AU $) pour la plus petite taille de 40 mm et à 330 $ (319 £, 599 AU $) pour la plus grande taille de 44 mm, soit 20 $ de plus que le prix de base initial de la Galaxy Watch 5. 6 Classic commence à 400 $ (369 £, 699 AU $) pour le petit et 430 $ (399 £, 749 AU $) pour le grand. Il existe également des variantes 4G LTE de chaque montre. Samsung offre des remises d’échange jusqu’à 250 $ via son programme d’échange et les précommandes via Samsung Direct recevront un bracelet en tissu avec l’une ou l’autre des montres.

Autonomie de la batterie : toujours un peu plus grande

Samsung affirme que toutes les versions de la Galaxy Watch 6 devraient durer de la même manière : 40 heures avec l’écran toujours allumé et 30 heures avec, quelle que soit la taille que vous choisissez. Les versions régulières Galaxy Watch 6 et 6 Classic ont la même batterie, avec la grande taille à 425 mAh et la petite à 300 mAh. C’est légèrement plus grand que la capacité indiquée sur la série Galaxy 5. En théorie, la plus grande capacité devrait rapporter une durée de vie de la batterie légèrement plus longue, mais la vraie preuve est dans les tests.

Dans mon examen de la Galaxy Watch 5, j’ai noté que la plus petite montre de 40 mm durait 24 heures avec l’affichage permanent désactivé – je n’ai pas pu tester la version 44 mm. La Watch 5 Pro reste dans la gamme Galaxy Watch et possède toujours la plus grande batterie globale à 590 mAh. J’ai trouvé qu’elle durait deux jours et demi avec une utilisation modérée et c’est toujours celle qu’il vous faut si vous avez besoin de la montre la plus durable.

Les deux nouvelles montres partagent la même configuration de capteur que la série Watch 5. Cela inclut les capteurs de fréquence cardiaque, de température de la peau et de bioimpédance (composition corporelle). Ils exécutent WearOS 4, le système d’exploitation co-conçu avec Samsung et Google, aux côtés de la montre One UI 5 de Samsung qui fournit des informations plus détaillées sur le sommeil, des zones de fréquence cardiaque personnalisées pendant les entraînements et une mise à jour SOS pour envoyer votre position aux services d’urgence. Il convient de noter que la mise à jour One UI 5 Watch arrivera sur les Galaxy Watch 5 et 4 plus tard cette année et est actuellement disponible en version bêta pour ces appareils.

Lorsqu’elle est associée à un Z Fold 5 ou Z Flip 5 en mode Flex, la Galaxy Watch 6 vous enverra une notification pour lancer l’application appareil photo afin que vous puissiez contrôler l’enregistrement photo et vidéo pour prendre des selfies ou des photos de groupe. Il vous donnera également des commandes de zoom et d’angle de caméra depuis le poignet.

Rich Peterson / Crumpe

Quoi d’autre de nouveau sur la Galaxy Watch 6 ?



Notifications de fréquence cardiaque irrégulières.

Un nouveau type d’entraînement sur piste et la possibilité de créer des entraînements personnalisés.

Smart Things Find localise votre téléphone à partir de la montre même lorsqu’il n’est pas connecté, en utilisant le GPS pour déterminer sa dernière position.

Les utilisateurs professionnels peuvent configurer une montre indépendamment, sans téléphone.

Passer à un nouveau téléphone ne vous oblige plus à réinitialiser la montre et à recommencer à zéro.

Les boutons physiques de la montre sont fabriqués à partir de plastique recyclé.

Nouveaux bracelets de montre : tissu, une boucle milanaise repensée et un bracelet pour sports extrêmes, plus un bracelet écologique hybride fabriqué à partir de maïs industriel.