Samsung Galaxy Watch 5 : tout nouveau, de la meilleure batterie aux capteurs de température cutanée

Que ce passe-t-il Les nouvelles montres de Samsung, la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro, arrivent le 26 août. Elles offrent une meilleure autonomie de la batterie et des capteurs de température cutanée, et promettent une plus grande durabilité. Pourquoi est-ce important La montre Samsung de l’année dernière a été le lancement du nouveau système d’exploitation Wear de Google, et les montres intelligentes sont à la recherche d’une meilleure autonomie de la batterie. Mais la Pixel Watch de Google arrive également cet automne. Et après Les précommandes de Samsung pour la montre commencent maintenant, mais restez à l’écoute pour notre examen complet. Pendant ce temps, de nombreuses autres montres concurrentes sont attendues plus tard cette année.

La Galaxy Watch 5, dévoilée chez Samsung Événement déballé Mercredi, est la dernière tentative de l’entreprise pour créer la montre Android ultime après celle de l’année dernière Montre Galaxy 4. Cette fois, il est accompagné d’un modèle Pro plus grand, les deux modèles étant prévus pour une sortie le 26 août aux côtés du nouveau Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Fold 4 et Retourner 4.

La montre de l’année dernière a servi de lancement à la nouvelle montre de Google Porter OS 3 – que Samsung a co-développé – et bien qu’il ne soit pas parfait, il comprenait un groupe ambitieux de nouveaux capteurs de santé qui visaient à apporter des mesures de bio-impédance et de graisse au poignet à Samsung Health.

2022 est une toute nouvelle histoire. Google a le Montre Pixel arriver cet automne, promettant un mélange d’intelligence et de conception automatiques Fitbit et Google. Pendant ce temps, les nouvelles montres de Samsung promettent une plus longue durée de vie de la batterie par rapport à l’année dernière, un capteur de température de la peau et un verre saphir soi-disant plus durable pour le cadran de la montre au lieu de Gorilla Glass. La batterie extra-robuste du modèle Pro promet une usure de plusieurs jours entre les charges, une tendance qu’Apple a signalé à suivre sur son prochaine montre cet automne.



La Watch 5 vaut-elle la peine d’être achetée ? Ou, le modèle Pro ? Ou devriez-vous attendre de voir de quoi parle la Pixel Watch ? Samsung est le premier à sortir de la vague de montres d’automne de cette année, alors décomposons ce qu’il a. Nous ne pouvons pas encore comparer les autres, car ils ne sont pas encore là. Mais le dernier modèle de montre de Samsung ressemble à une mise à niveau plus modeste par rapport à l’année dernière, avec seulement quelques changements notables dans l’équation.

Prix ​​: Une large gamme, avec quelques remises

La montre 5 uniquement Bluetooth de Samsung commencera à 280 $ (269 £, 495 AU $), avec la version LTE à partir de 330 $. Mais le modèle Pro à boîtier en titane à plus grande batterie commence à 450 $ (394 £, 725 $ AU), ou 500 $ pour la version LTE. Samsung offre des remises de reprise sur les précommandes : 75 $ de réduction sur la Watch 5 ou 125 $ de réduction sur la Pro si une montre « éligible » est échangée, ainsi qu’un crédit de 50 $ pour les accessoires. D’autres détaillants peuvent également bénéficier de remises sur les ventes et les échanges.

Lisa Eadicicco / Crumpe



Autonomie de la batterie : un coup de pouce supplémentaire

La précédente Watch 4 avait une batterie de 361 mAh pour la taille 44 mm, ou 247 mAh pour la version 40 mm. La Watch 5 dispose d’une batterie de 410 mAh au format 44 mm ou de 284 mAh dans le modèle plus petit. Cela devrait théoriquement donner un peu plus d’autonomie à la batterie, mais qui sait combien précisément ; la dernière Watch 4 avait tendance à durer environ deux jours à mon poignet.

Le plus grand saut vient du nouveau modèle Watch 5 Pro, qui dispose d’une énorme batterie de 590 mAh. Cela pourrait signifier trois jours d’autonomie de la batterie, selon l’utilisation. Samsung lance le Pro surdimensionné (avec son coût plus élevé et son boîtier en titane) aux coureurs utilisant le GPS ou aux personnes en plein air qui pourraient vouloir une durabilité et une autonomie de batterie supplémentaires.

Température de la peau : une autre montre rejoint la tendance

La Watch 5 de Samsung possède les capteurs de fréquence cardiaque, le capteur électrique de bioimpédance et le capteur ECG de la précédente Watch 4, mais le capteur de température de la peau basé sur l’infrarouge est nouveau – du moins pour les montres Samsung. La détection de température est une tendance récente dans les wearables : Les montres Fitbit je l’ai depuis quelques années, Halo d’Amazon les groupes l’ont, le Bague Oura l’a et la prochaine montre d’Apple l’aurait.

La température de la peau sera ajoutée au reste des mesures de santé de Samsung pour créer différentes façons de percevoir les changements de bien-être, mais on ne sait pas dans quelle mesure elle pourrait évoluer. Sur la base de l’expérience antérieure avec d’autres capteurs de température cutanée, voici comment ils fonctionnent : les résultats sont relatifs, non spécifiques, davantage axés sur les changements dans le temps que sur toute lecture spécifique de type thermomètre. J’ai trouvé que cela pouvait aider à détecter une éventuelle maladie, mais il reste à voir comment Samsung l’utilise.

Lisa Eadicicco / Crumpe



Design : Familier (et un peu plus grand pour le Pro)

La Watch 5 semble avoir des dimensions similaires aux derniers modèles Watch 4, mais quelques grammes de plus pour les deux tailles. Les options de couleur incluent le graphite, le saphir, l’or rose et l’argent.

Pendant ce temps, la Watch 5 Pro à plus grande batterie est nettement plus grande, avec un millimètre supplémentaire d’épaisseur et un millimètre supplémentaire de longueur et de largeur par rapport à la Watch 5 de 44 mm. À 46,5 grammes, elle est nettement plus lourde, atteignant près de deux fois le poids de la Watch 4 de 40 mm de l’année dernière (25,9 grammes). La conception du boîtier en titane est disponible en noir ou en gris, avec une boucle en D sur le bracelet sport.

Samsung ajoute un tas de nouveaux visages de montres cette année, en plus d’une collection qui était déjà assez excellente l’année dernière. Ces cadrans de montre et leurs couleurs offriront de toute façon la plupart des looks personnalisés pour la plupart des gens.

Une chose qui semble avoir disparu, cependant, est cette lunette tournante physique qui figurait sur le design classique de la Watch 4. La lunette tactile de Samsung est désormais le mode d’interaction par défaut, mais la société conservera la Galaxy Watch 4 Classic dans la gamme si vous voulez une montre avec un cadran physique.

Plus durable?

Samsung est passé au verre saphir pour la Watch 5, dont il est promis qu’il sera 60 % plus dur. Cela signifiera-t-il une meilleure résistance aux rayures ou une meilleure durabilité contre les éclats ?

La Watch 5 Pro promet bien sûr un verre saphir encore meilleur, ainsi qu’un boîtier en titane autour de la montre (par rapport à l’aluminium sur la Watch 5 ordinaire).

Autres spécifications

Les deux montres ont des modèles LTE en option avec cellulaire intégré (pas de 5G cette année, bien qu’aucune autre montre n’ait 5G non plus), plus 5 ATM de résistance à l’eau pour la natation. La même gamme de capteurs de santé se trouve dans les deux modèles, y compris les capteurs ECG, de fréquence cardiaque, de température et de bioimpédance. Les montres incluent également 16 Go de stockage pour la musique ou les applications, le Wi-Fi bi-bande et le Bluetooth 5.2.

Notamment, aucune des deux montres n’utilise la technologie récemment annoncée par Qualcomm Muflier W5 puce, qui promet une meilleure autonomie de la batterie et arrive sur d’autres Porter des montres OS Plus tard cette année. Au lieu de cela, Samsung utilise son propre processeur double cœur Exynos W920 1,18 GHz, qui semble être le même que la Watch 4 de l’année dernière. Les processeurs de montre ne sont pas le genre de choses que la plupart des gens attendent avec impatience, et on ne sait pas encore à quel point c’est mieux Le nouveau chipset de Qualcomm pourrait l’être.

Android uniquement, mais plus spécifiquement conçu pour les téléphones Samsung

Tout comme la Galaxy Watch 4 l’année dernière (et d’autres nouvelles montres Wear OS 3 que nous connaissons), la Watch 5 ne fonctionnera pas avec iOS. C’est uniquement pour les téléphones Android (selon Samsung, Android 8 ou supérieur, avec plus de 1,5 Go de RAM). Mais, plus précisément, ses capteurs ECG, de stress et de bioimpédance ne fonctionnent qu’avec les téléphones Samsung. L’année dernière, ces fonctionnalités de santé avaient également besoin des téléphones Samsung pour fonctionner.

Si cela reste vrai, c’est une grande limite à l’attrait de la Watch 5 pour la plupart des propriétaires de téléphones Android : cela vaut la peine d’attendre la Pixel Watch de Google, qui est attendue d’ici la fin de l’année, pour voir comment ses caractéristiques de santé se comparent. La plus grande différence avec la nouvelle montre de Samsung cette année est qu’elle ne sera plus la seule montre Wear OS 3.