Samsung Galaxy Watch 4 semble très bien dans les nouveaux rendus

Ce n’est que plus tôt cette semaine que nous avons eu notre premier aperçu potentiel de la prochaine Galaxy Watch Active 4. Cependant, ces rendus semblaient légèrement inexacts, car ils détaillaient en fait la norme. Montre Galaxy 4 et pas l’Active 4, du moins, selon 91mobiles. Maintenant, nous obtenons un meilleur aperçu de la Montre Galaxy 4, qui devrait être équipé de la plate-forme portable unifiée entre Samsung et Google.

D’après les détails de ce marketing, nous pouvons nous attendre à un assortiment sain d’options de couleurs, ainsi qu’à ce qui semble être un corps métallique mince et un écran coloré. Pour les couleurs, nous pouvons voir les options blanc, vert, bleu, rouge et jaune. Il ne nous manque que le rose et le noir pour la gamme ultime de Power Rangers OG.

Une fois tous lancés, les acheteurs devraient choisir parmi un total de quatre nouveaux modèles de Galaxy Watch. Il devrait y avoir deux options de taille pour la Watch 4, plus deux options de taille pour la Watch Active 4. Cela signifie que peu importe qui vous êtes, il devrait y avoir une Watch 4 pour vous, ce qui signifie que nous pouvons tous nous amuser avec la nouvelle plate-forme Wear.

Ce truc a l’air bien.

// 91mobiles