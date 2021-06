Samsung Galaxy Watch 4 obtient une date vraiment importante

Les habitants de Barcelone organisent leur grande conférence MWC à la fin de ce mois pour la première fois depuis plus d’un an, à la fois en personne et en virtuel. La plupart des grandes entreprises ont déjà (intelligemment) renfloué, mais les organisateurs semblent avoir convaincu certaines, comme Samsung, d’organiser un ou deux événements virtuels pour attirer l’attention des gens. Souvent, les événements virtuels sont assez meh et difficile à exciter à moins que la taquinerie ne dise toutes les bonnes choses. Samsung a certainement dit les bonnes choses pour un événement à venir où ils sont susceptibles de nous donner un avant-goût de leur prochain appareil Galaxy Watch 4.

Un liste des événements pour le lundi 28 juin de Samsung dit s’attendre à parler de l’écosystème Galaxy, de la sécurité mobile et d’une « nouvelle expérience de montre ». La description suggère ensuite que Samsung se penchera sur la façon dont ils «réinventent les montres intelligentes» et créent de nouvelles opportunités pour les développeurs et les consommateurs.

Étant donné que Samsung a principalement laissé tous les nouveaux systèmes d’exploitation et plate-forme Wear à Google pendant les E/S, lorsque leur partenariat pour les appareils portables a été révélé, cela pourrait être la première grande opportunité pour Samsung de montrer ce qu’ils ont fait avec le nouveau Wear. Étant donné que le nouveau Wear est conçu pour être personnalisé par les horlogers, j’imagine que Samsung nous montrera à quoi ressemble leur skin One UI lorsqu’il est adapté au nouveau Wear et à une montre pour la première fois.

Nous ne nous attendons pas nécessairement à ce que Samsung révèle tous les détails sur la prochaine Galaxy Watch 4 (et Galaxy Watch Active 4) lors de cet événement. Après tout, il s’agit simplement d’une session virtuelle dans un MWC en ligne. Des rumeurs ont déjà suggéré que Samsung organise un grand événement Unpacked pour août où ils devraient officialiser leurs nouvelles grandes montres Wear.