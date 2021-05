Samsung Galaxy Watch 4 Date de sortie, prix, spécifications et plus

Lancé aux côtés de la Note 20 Ultra, l’événement Samsung Unpacked de mi-année en août dernier nous a également donné la Galaxy Watch 3, qui est devenue l’une de nos montres intelligentes préférées de 2020. Alors, que pouvons-nous attendre de son successeur – la Galaxy Watch 4?

En plus de remettre en ligne la convention de dénomination de la smartwatch de Samsung, la Galaxy Watch 3 a offert une interprétation raffinée de son homonyme d’origine, a ajouté des améliorations appréciées aux fonctionnalités de signature et a introduit des fonctionnalités entièrement nouvelles (même si certaines dépendaient du marché).

Quand puis-je acheter la Galaxy Watch 4?

En regardant le calendrier de lancement des précédentes entrées Galaxy Watch, la Galaxy Watch et la Galaxy Watch 3 d’origine sont toutes deux arrivées en août de leurs années de lancement respectives, les Galaxy Watch Active et Active 2 changeant de tact, faisant leurs débuts en avril et septembre du même année (2019).

Q2 – Univers de glace (@UniverseIce)

6 mars 2021

Bien que rugueux au mieux, le pronostiqueur établi Ice Universe cite une fenêtre de lancement pour le deuxième trimestre (entre avril et juin) pour la Galaxy Watch 4 et, de manière quelque peu surprenante, la Galaxy Watch Active 4 (en ignorant entièrement « Active 3 »), qui est un peu plus tôt que prévu – selon le calendrier de sortie de la ligne standard Galaxy Watch.

Cela est également réfuté par un rapport SamMobile, qui affirme que la Galaxy Watch 4 devrait atterrir aux côtés du Galaxy Z Flip 2/3 et du Galaxy Z Fold 3 à un moment donné au troisième trimestre 2021 – entre juillet et septembre – aligné sur les versions précédentes.

Combien coûte la Galaxy Watch 4?

À moins que Samsung n’adopte un tact nettement différent avec la Galaxy Watch de l’année prochaine, il est supposé que la montre standard adoptera le même prix (ou similaire) pour les montres intelligentes haut de gamme que l’offre actuelle.

Pour référence, le Montre Galaxy 3 est disponible en deux tailles – 41 mm et 45 mm – et coûte respectivement 399 £ / 399 $ US ou 419 £ / 429 $.

Il existe une version cellulaire de Watch 3 qui coûte un peu plus à 429 £ / 449 $ et 459 £ / 479 $, en fonction de la taille que vous recherchez.

Quant à l’Active 4, il perdra probablement la couronne et optera pour un design plus lisse et moins intrusif avec un prix inférieur pour démarrer. Les Galaxy Watch Active et Active 2 ont commencé à 199 £ / 199,99 $ et 249 £ / 249,99 $ respectivement, mais en fonction de la fonctionnalité, la Watch Active 4 pourrait continuer à pousser le prix jusqu’à 299 £ / 299,99 $.

Quelles sont les fonctionnalités offertes par la Galaxy Watch 4?

Bien que nous n’ayons pas encore beaucoup entendu parler de la rumeur autour de la Galaxy Watch 4, nous pouvons au moins construire une image de ce que nous aimerions voir, sur la base de la Galaxy Watch 3 et de la concurrence plus large de smartwatch actuellement disponible.

Porter OS – La première fuite de la montre provenait de Univers de glace aussi, qui a déclaré que « la nouvelle montre de Samsung utilisera Android pour remplacer Tizen », qui a ensuite été sauvegardée par un autre leaker Twitter.

Passer à Google I / O 2021, à la mi-mai, et Google a officiellement révélé qu’il faisait équipe avec Samsung pour fusible Portez OS et Tizen OS sur une seule plate-forme, dont Samsung a ensuite confirmé qu’elle alimenterait la prochaine Galaxy Watch; en ajoutant des fonctionnalités de bien-être et de remise en forme supplémentaires, fournies par le Fitbit, désormais propriété de Google

Un design plus fin – Samsung a déjà fait de la Galaxy Watch 3 une montre plus mince et moins encombrée que son prédécesseur de 2018, mais nous aimerions voir le rendu 2021 suivre un régime encore plus extrême – en termes de poids et d’épaisseur – à condition qu’un tel mouvement ne le fasse pas N’affecte pas les performances ou la durée de vie de la batterie

Une fuite récente suggère que cela pourrait être le cas; 3C a certifié une batterie de 240 mAh pour un portable Samsung encore sans nom avec le nom de code SM-R880. Il est largement admis qu’il s’agit en fait de la version plus petite de 41 mm de la Galaxy Watch 4, qui, si elle est vraie, montre une réduction de 7 mAh par rapport à la Galaxy Watch 3.

Plus de matériaux haut de gamme – L’acier et l’aluminium sont des choix de matériaux de choix pour les meilleures montres intelligentes de Samsung depuis quelques années maintenant, mais avec la série Watch Edition d’Apple et des entrées comme la Huawei Watch GT 2 Pro tissant du titane et autres dans leurs conceptions, ce serait bien de voir un choix plus large de matériaux et de finitions sur la Galaxy Watch 4.

Prise en charge plus large des fonctionnalités – La Galaxy Watch 3 est dotée d’un suivi de la fréquence cardiaque, de l’ECG, de la pression artérielle et de l’oxygène sanguin rivaux avec Apple Watch, mais toutes ces fonctionnalités de suivi de la santé de qualité supérieure ne sont pas disponibles sur tous les marchés, coincées derrière la certification des conseils de santé de divers pays .

Si Samsung peut travailler pour obtenir l’approbation de la technologie à l’intérieur de la Galaxy Watch 4 avant son lancement, davantage d’utilisateurs dans le monde pourront profiter des fonctionnalités que certains propriétaires de Galaxy Watch 3 utilisent déjà.

Une version robuste – Samsung a fabriqué des montres intelligentes robustes dans le passé, mais malgré leur utilisation prévue comme trackers de fitness, même la ligne Watch Active arborait des designs qui avaient fière allure mais n’étaient pas particulièrement résistants.

En prenant les files d’attente de dispositifs portables tels que l’Amazfit T-Rex et ses propres tablettes Galaxy Tab Active, une version alternative robuste de la Galaxy Watch 4 plairait probablement à un plus large éventail d’utilisateurs potentiels.

