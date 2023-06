Samsung Galaxy Tab S9 Ultra exécute à nouveau Geekbench, affiche un résultat légèrement supérieur

Le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra a fait une autre tentative sur Geekbench et a obtenu des résultats légèrement supérieurs – bien qu’il ait également exécuté une version plus récente du benchmark (v6.1 contre 6.0) que la dernière fois, de sorte que les résultats peuvent ne pas être entièrement comparables. Le chipset exécutait son cœur principal à une fréquence de 3,36 GHz, les quatre gros cœurs à 2,80 GHz et les trois petits cœurs à 2,02 GHz. Il s’agit du chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy sur mesure que Samsung utilise.

Cette Tab S9 Ultra particulière était la version intermédiaire si l’on en croit les informations sur la mémoire divulguées – la première référence que nous avons vue montrait 8 Go de RAM, celle-ci est jusqu’à 12 Go (ce qui implique 256 Go de stockage). Il devrait également y avoir des modèles 8/128 Go et 16/512 Go. Il s’agit également d’une variante différente – SM-X910 au lieu du SM-X916B que nous avons vu la dernière fois.







Samsung Galaxy Tab S9 (SM-X910) exécute Geekbench 6.1

Alors que Samsung essaie de garder son ardoise phare secrète, de multiples fuites ont révélé sa conception et ses spécifications. Le S9 Ultra sera le plus grand des trois nouveaux modèles avec un écran AMOLED de 14,6 pouces (2 960 x 1 848 pixels) et une petite encoche pour loger les deux caméras frontales. Le modèle Ultra aurait une batterie de 11 200 mAh avec une charge rapide de 45 W, ce qui est la norme pour Samsung.

Samsung dévoilera la nouvelle série Galaxy Tab S9 lors de l’événement Galaxy Unpacked à Séoul la dernière semaine de juillet, qui présentera également les pliables de nouvelle génération et les nouvelles montres intelligentes.

