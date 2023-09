Samsung Galaxy Tab S9 Ultra en cours d’examen

Samsung a lancé la série Galaxy Tab S9 aux côtés de ses derniers appareils pliables en juillet et nous accueillons désormais leur représentant le plus haut de gamme dans nos bureaux. Pour la deuxième génération consécutive, la plus grande tablette de la gamme de l’entreprise est l’Ultra, mais ses avantages vont au-delà de la taille.

La tablette 14,6 pouces est la meilleure que l’entreprise puisse offrir, et nous ferons de notre mieux pour l’examiner afin de déterminer si le prix de départ de 1 200 $ en vaut la peine.

La Galaxy Tab S9 Ultra est massive avec ses 32,6 cm de largeur et 20,8 cm de hauteur. Il est conçu pour une utilisation paysagère, de sorte que l’encoche pour les deux caméras se trouve sur l’un des côtés longs. En la sortant de la boîte, nous avons constaté que la tablette n’est pas facile à tenir si vous n’avez rien contre quoi l’appuyer – elle est lourde et déséquilibrée pour une main avec son corps de 732 grammes, et deux mains signifient que vous ne pouvez pas atteindre la majeure partie de l’écran.

Notre boîte de vente au détail contenait un câble de chargement USB-C vers USB-C et un S Pen. Le stylet est un excellent ajout car l’immense toile du S9 Ultra laisse vraiment libre cours à votre créativité.

Nous comprenons que certains artistes préfèrent que l’ardoise soit posée à plat sur la table, mais dans pratiquement tous les autres scénarios, la tablette a besoin d’un support.

Comparé à la Tab S8 Ultra, le top dog S9 est doté d’un écran plus lumineux, d’une résistance IP68 à l’eau et à la poussière, d’un taux de rafraîchissement variable et, bien sûr, du dernier chipset Qualcomm.

Il y a également quatre haut-parleurs accordés par AKG, regroupés en deux des deux côtés – ce sont toutes des spécifications assez intrigantes qui méritent une inspection détaillée.

Samsung a construit une tablette qui vise à apporter une réponse appropriée à l’iPad Pro 12.9 d’Apple. L’examen est déjà en cours et une fois terminé, nous saurons si cela s’est bien passé. Restez à l’écoute!