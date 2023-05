Samsung Galaxy Tab S9 Ultra émerge dans les rendus

Selon les rumeurs, la série Galaxy Tab S9 de Samsung serait annoncée aux côtés des Galaxy Z Fold5, Z Flip5 et Watch6 fin juillet et nous avons maintenant un nouvel ensemble de rendus de la Tab S9 Ultra avec l’aimable autorisation d’OnLeaks et MySmartPrice.









Galaxy Tab S9 Ultra rend

Les nouvelles images confirment que la conception de base de la Tab S9 Ultra ne sera pas si différente de son prédécesseur à l’avant avec un écran AMOLED de 14,6 pouces avec une résolution de 2960 x 1848 px et une encoche en forme de V abritant deux caméras frontales.

L’arrière de l’appareil présente une conception légèrement modifiée avec les deux caméras isolées dans leurs propres anneaux métalliques au-dessus du chargeur sans fil du stylet S. Le prochain appareil aura exactement les mêmes dimensions à 326,4 x 208,6 x 5,5 mm et pèsera un peu plus à 737 grammes. La Tab S9 Ultra disposera d’une batterie de 11 200 mAh avec une charge rapide de 45 W.









On dit également que Tab S9 Ultra apportera une cote IP68 et devrait démarrer Android 13 avec One UI 5.1 en plus. Toute la série Tab S9 devrait comporter le chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, ainsi que 8/12/16 Go de RAM et 128/256/512 Go de stockage. Le modèle de base 8/128 Go devrait transporter le stockage UFS 3.1 tandis que les autres variantes auront le type UFS 4.0 plus rapide.

