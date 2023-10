Samsung Galaxy Tab S9 FE et Buds FE annoncés

Samsung étend aujourd’hui sa gamme Fan Edition avec le smartphone Galaxy S23 FE dont nous avons déjà parlé et il est rejoint par quelques nouvelles tablettes Tab S9 FE et une paire d’écouteurs sans fil baptisés Galaxy Buds FE.

La série Galaxy Tab S9 FE comprend en fait deux tailles : un 10,9 pouces Onglet S9 FE et un 12,4 pouces Onglet S9 FE+ dans les versions Wi-Fi uniquement et 5G. Les tablettes Galaxy sont dotées d’écrans LCD IPS avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Vous bénéficiez également du Vision Booster de Samsung pour une visualisation améliorée dans les environnements extérieurs et de deux haut-parleurs avec Dolby Atmos. Les deux versions de la Tab S9 FE sont classées IP68 et sont livrées avec le stylet S Pen qui est également résistant à l’eau et à la poussière.









Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+

Samsung utilise son chipset Exynos 1380 associé à 6/8 Go de RAM sur la Tab S9 FE et 8/12 Go sur le modèle FE+. Le stockage est de 128 Go ou 256 Go sur les deux versions et vous pouvez l’étendre via l’emplacement pour carte microSD.

En termes d’appareils photo, les deux tablettes sont dotées d’un capteur frontal ultra-large de 12 MP avec un champ de vision de 120° et d’un module arrière principal de 8 MP. La Tab S9 FE+ reçoit un module ultra-large supplémentaire de 8 MP à l’arrière. La Tab S9 FE reçoit une batterie de 8 000 mAh tandis que le modèle Plus reçoit une cellule de 10 000 mAh. Les deux prennent en charge une charge rapide jusqu’à 45 W, mais vous devrez fournir votre propre brique de charge.

La série Galaxy Tab S9 FE est disponible dans les couleurs menthe, argent, gris et lavande. Le prix de la Tab S9 FE commence à 529 € en Europe tandis que la Tab S9 FE+ est 699 €. Les modèles 5G sont 100€ supplémentaires.

Samsung Galaxy Buds FE sont les écouteurs sans fil les plus abordables de Samsung à ce jour avec un prix de départ de 109 €. Ils offrent une suppression active du bruit (ANC), une connectivité Bluetooth 5.2 avec commutation automatique entre les appareils couplés et jusqu’à 21 heures d’autonomie totale avec leur étui de chargement.









Les Galaxy Buds FE sont disponibles en graphite et blanc

Les écouteurs prennent en charge les codecs audio AAC et SBS et offrent des commandes tactiles intégrées. Chaque écouteur dispose de 3 microphones dont deux extérieurs et un autre à l’intérieur. Samsung propose aux Buds FE trois embouts en silicone de tailles différentes et deux embouts d’ailes supplémentaires pour un meilleur ajustement.

La durée de vie de la batterie est estimée à 6 heures de lecture avec ANC activé, qui s’étend à 21 heures avec le boîtier de chargement et sa batterie de 479 mAh. Les Galaxy Buds FE sont disponibles dans les couleurs graphite et blanc.