Samsung a sorti la série Galaxy Tab S7 en août 2020, mais ses successeurs pourraient arriver un peu tôt. Le nom de la Galaxy Tab S8 est apparu sur la page d’assistance du site Web de Samsung Ireland.

Selon la page, un appareil appelé Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition prend en charge les cartes microSD d’une capacité allant jusqu’à 1 To et peut accueillir une carte nano-SIM.





Samsung Galaxy Tab S8 Édition Entreprise

Cela pourrait être une erreur, étant donné que la liste n’inclut pas de Galaxy Tab S7 Enterprise Edition, mais là encore, cela fait six mois que la Tab S7 est arrivée et une nouvelle gamme pourrait être imminente.

Les appareils Samsung Enterprise Edition sont généralement vendus à des partenaires via d’autres canaux de distribution, mais les clients finaux peuvent également les acheter pour leurs petites entreprises. La différence par rapport à une version régulière est un calendrier de mise à jour de sécurité prolongé de 4 ans, un an de Samsung Knox et une assistance et une protection améliorées, le tout à un prix de détail légèrement plus élevé.

