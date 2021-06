Samsung Galaxy Tab S8 Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

Bien que les Galaxy Tab S7 et Tab S7 + de Samsung soient les tablettes les plus compétitives de la société à ce jour, elles soulèvent également des questions sur ce que l’entreprise pourrait préparer pour ses ardoises de nouvelle génération.

Bien que nous n’ayons pas encore entendu parler d’un nom officiel, nous supposons qu’il y en aura au moins deux, appelés Samsung Galaxy Tab S8 et Tab S8 +. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand le Samsung Galaxy Tab S8 / S8 + / S8 Ultra sera-t-il lancé?

Utiliser les anciens membres de la gamme Galaxy Tab S de Samsung comme guide est une corde raide difficile à marcher, en partie à cause du retour plus récent à une stratégie multi-appareils et en partie à cause de la façon dont Samsung a vu la gamme Galaxy Tab S et son objectif. au cours des années.

Les entrées précédentes de la ligne Tab S ont été lancées dès mars et jusqu’en septembre, les onglets S7 et S7 + de 2020 faisant leurs débuts en août; arrivant dans le cadre de l’un des événements « Unpacked » de la marque de l’entreprise aux côtés d’autres appareils axés sur la productivité, comme le Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Cela semble être une stratégie logique à poursuivre, en partie parce qu’elle se concentre uniquement sur Samsung, laissant la société toucher de nombreux segments de marché en une seule fois (en regardant tout ce qui a été annoncé cette année) et se situe également à une période relativement calme de l’année, longtemps après le lancement des propres smartphones Galaxy S de la société et bien avant que les prochains téléphones Pixel de Google ou les prochains iPhones d’Apple ne se décrochent.

En effet, le dernier événement Unpacked du 14 janvier concernait la gamme Galaxy S21 (plus les Galaxy Buds Pro et SmartTag), pas les nouvelles tablettes.

Il y a de bonnes nouvelles, cependant, comme dans un rapport sur le fournisseur de charnières de Samsung pour les téléphones pliants – le Z Flip 2 et le Z Fold 3 sont tous deux à venir – GSMArena note que S-Connect commencera également à fabriquer des composants pour les Tab S8 et S8 + bientôt.

La nature de ces pièces est inconnue, mais cela indique au moins que Samsung lancera la tablette dans les mois à venir.

Combien coûtera la Samsung Galaxy Tab S8 / S8 + / S8 Ultra?

Dans une fuite de monstre qui a émergé fin mai, hébergée dans un tweet supprimé depuis (à la demande de la source) par un pronostiqueur FrontTron, il semble que nous puissions nous attendre à trois appareils cette année, plutôt que la paire d’entrées Tab S.

Bien que leurs noms ne soient pas encore officiels (la fuite utilise les noms de code Basquiat 1, 2 et 3), il semble que Samsung ait un Tab S8, Tab S8 + et Tab S8 Ultra à libérer sur le marché dans les mois à venir, avec la fuite y compris la tarification coréenne, répartie sur trois SKU pour chaque modèle: WiFi uniquement, LTE et 5G (avec une tarification régionale approximative directement convertie entre parenthèses à côté de chaque valeur).

L’onglet S8 de base pour le WiFi uniquement est répertorié à KRW ₩ 829000 (530 £ / 610 € / 750 $ US), tandis que la version LTE commence à ₩ 929000 (590 £ / 685 € / 840 $) et la variante 5G coûte à partir de 1029000 ,000 ( 655 £ / 780 € / 930 $).

Ensuite, il y a le plus grand Tab S8 + qui commence à 1149,00 ₩ (730 £ / 850 € / 1040 $), la version LTE est au prix de 1249000 ₩ (795 £ / 920 € / 1130 $) et l’ajout de la 5G augmente le prix de départ à ₩ 1 349 000 (860 £ / 1 000 € / 1220 $).

Le dernier mais non le moindre est le grand Tab S8 Ultra, qui coûte à partir de 1469000 ((940 £ / 1085 € / 1325 $), 1569000 (1000 £ / 1160 € / 1415 $) et 1669000 ₩ (1065 £ / 1230 € / 1510 $) pour les saveurs WiFi, LTE et 5G, respectivement.

Comme ses smartphones, la ligne « S » de la famille Galaxy Tab de Samsung a toujours été le produit phare, le haut de gamme, le plus riche en fonctionnalités de ses offres d’ardoise et, par conséquent, celui avec le prix le plus exigeant.

De plus, à l’instar de ses smartphones (et du marché plus large dans son ensemble), le prix demandé pour les ardoises Tab S augmente également chaque année, avec des pics notables dus aux sauts de la technologie de réseau – comme la 5G.

Au Royaume-Uni, la Galaxy Tab S3 de 2017 et la Tab S4 de 2018 coûtent toutes deux 600 £, la Tab S6 a poussé le prix à 619 £, ce qui est la marque de départ de l’actuelle Tab S7 uniquement Wi-Fi, tandis que l’ajout de la 4G coûte 100 £ de plus et l’ajout La 5G coûte 200 £ de plus (en utilisant l’onglet S7 + comme guide). Sur la base des prix coréens divulgués, Samsung n’accorde pas une prime aussi importante aux modèles cellulaires, avec des hausses de prix plus faibles entre les variantes.

Quelles fonctionnalités le Samsung Galaxy Tab S8 / S8 + / S8 Ultra pourrait-il offrir?

Samsung ne pousse pas facilement la Tab S7 en tant que remplacement d’ordinateur portable au même degré qu’Apple fait ses iPad ou Microsoft ses Surface 2-en-1, cependant, ils font toujours partie des ardoises les plus capables du marché, en particulier dans le monde. Camp Android; qui fait cruellement défaut à une concurrence décente.

Bien que certains détails restent un mystère (comme exactement quel silicium alimentera ces tablettes 2021 [assumed to be Qualcomm’s Snapdragon 888]), le tableau des spécifications qui ont fui confirme les fonctionnalités de retour telles que les quatre haut-parleurs, la prise en charge du S Pen et la charge rapide de 45 W sur toute la gamme.









Les spécifications divulguées montrent que le dock clavier de la Tab S8 Ultra prend en charge des modes pour différents cas d’utilisation: mode ordinateur portable, mode tablette, mode dessin et mode d’affichage.



On dit que l’onglet S8 est centré autour d’un écran TFT LTPS 120 Hz 11 pouces, tandis que l’onglet S8 + et Ultra bénéficieront de panneaux AMOLED 120 Hz à la place; avec le Plus mesurant à 12,4 pouces et l’Ultra un 14,6 pouces expansif.

Il est également mentionné un accessoire de clavier dédié pour chaque modèle (au prix de 198000 ₩ [£125/€145/$180], ₩ 220 000 [£140/€160/$200] et ₩ 320 000 [£205/€235/$290], respectivement). La hausse notable du prix du dock clavier de l’Ultra est liée à une polyvalence apparente non offerte aux deux autres entrées Tab S8.

L’expérience utilisateur One UI de Samsung gère déjà assez bien des fonctionnalités telles que l’interaction Android multi-fenêtres, mais une meilleure prise en charge des applications est vraiment la clé pour tirer le meilleur parti du matériel et des logiciels sur mesure proposés par la gamme Tab S8. En tant que tel, il est de la responsabilité de Samsung de travailler avec des tiers pour apporter une meilleure prise en charge des applications pour ses fonctionnalités et ses appareils, tels que son S Pen à faible latence, au moment du lancement de l’onglet S8.

Les trois onglets disposent d’une configuration de caméra arrière double 13Mp + 5Mp, tandis que le vivaneau avant 8Mp de la Tab S8 Ultra est accompagné d’un ultrawide secondaire de 5Mp, qui est montré dans les cas d’utilisation de fitness à domicile et de vidéoconférence.

La RAM et le stockage sur les ardoises de petite et moyenne taille sont comparables, tandis que l’Ultra bénéficie également de l’option d’un SKU de 12 Go de RAM / 512 Go non offert aux modèles de base ou Plus.

Plus de stockage n’était qu’une des fonctionnalités que nous espérions voir dans la gamme Galaxy Tab S de cette année, nous nous croisons donc les doigts pour que ces spécifications tiennent la route.

Avant l’arrivée de la série Tab S8, nous nous attendons à ce qu’une version plus abordable des tablettes phares de Samsung 2020 soit lancée. Voici tout ce que vous devez savoir sur la Galaxy Tab S7 FE.

