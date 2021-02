Samsung propose désormais une option de couleur Phantom Navy pour ses Galaxy Tab S7 + et Galaxy Tab S7. La nouvelle couleur bleue est en rupture de stock pour le moment et nous n’avons pu la trouver que sur le site allemand de Samsung.

La marine fantôme côtoie les options de couleur Mystic Black, Mystic Bronze et Mystic Silver précédemment disponibles.







Samsung Galaxy Tab S7 + dans Phantom Navy

De plus, Roland Quandt rapporte que Samsung va bientôt proposer un modèle de 512 Go de la Galaxy Tab S7 +. Cependant, aucun détail sur les prix n’est disponible pour le moment.

Samsung Galaxy Tab S7 et Tab S7 + sont maintenant lancés dans une nouvelle option de couleur « Phantom Navy » https://www.gsmarena.com/ « Navy Blue ». Le modèle Plus reçoit également une nouvelle variante de 512 Go: https://t.co/IDRX4uHbHT pic.twitter.com/ye0z3dsjoQ

– Roland Quandt (@rquandt) 5 février 2021