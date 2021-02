Samsung Galaxy Tab S7 Lite apporte Snapdragon 750G sur Geekbench

La prochaine tablette de Samsung se rapproche évidemment de l’annonce, car quelqu’un exécute déjà Geekbench dessus.

L’appareil, le nom de modèle SM-T736B, est très probablement le Galaxy Tab S7 Lite ou peut-être sous le nom de Galaxy S8e (pour Enterprise Edition).

Nous pensons que l’appareil de la liste Geekbench utilise un Snapdragon 750G, car le numéro de modèle SM-T736B a été désigné comme la variante 5G de la Galaxy Tab S7 Lite. Il existe également des versions Wi-Fi et LTE en préparation, qui pourraient utiliser des chipsets moins importants.

Pour compléter la liste, la Galaxy Tab S7 Lite fonctionne sous Android 11 et ne présente que 4 Go de RAM. Nous nous attendons à ce que la tablette soit lancée avec au moins 6 Go et plus probablement avec 8 Go lorsqu’elle sera prête.

