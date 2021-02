Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 Plus Obtenez une nouvelle variante de couleur Mystic Navy en Inde

Samsung a lancé une nouvelle variante de couleur pour ses Samsung Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 + en Inde. La couleur Mystic Navy de la Galaxy Tab S7 a les mêmes spécifications que les anciennes variantes et a un nouveau dos texturé qui réduit la quantité d’empreintes digitales capturées par la variante de couleur précédente. La nouvelle variante du Samsung Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 + est livrée avec la dernière mise à jour logicielle One UI 3 de Samsung.

En termes de spécifications, il n’y a rien de nouveau et le Samsung Galaxy Tab S7 et le Galaxy Tab S7 +. Le Samsung Galaxy Tab S7 dispose d’un écran TFT LTPS de 11 pouces et est soutenu par une batterie de 8000 mAh et la Galaxy Tab S7 + dispose d’un écran Super AMOLED de 12,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soutenu par une batterie de 10090 mAh. Les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 + sont alimentés par le SoC Snapdragon 865+ de Qualcomm, associé à 6 Go de RAM. La nouvelle variante de couleur Mystic avy est également livrée avec le S Pen dans la boîte.

Ramenez à la maison le # GalaxyTabS7 et S7 +, votre partenaire idéal pour travailler et jouer dans la toute nouvelle couleur Mystic Navy. Il contient un puissant combo de fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 865+ ultra-rapide, le mode DeX et le puissant S Pen dans la boîte. pic.twitter.com/3zSvWtyjwi– Samsung Inde (@SamsungIndia) 19 février 2021

LIRE AUSSI: Samsung Galaxy Tab S7 + Review: Jamais une tablette Android n’a été aussi bonne, comme un ordinateur portable aussi

Désormais, les Samsung Galaxy Tab S7 + et Galaxy Tab S7 sont disponibles en quatre couleurs: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic Silver et maintenant Mystic Navy. La série Galaxy Tab S7 est disponible à l’achat sur Samsung.com et dans les principaux magasins de détail. Le Samsung Galaxy Tab S7 est au prix de Rs 54 999 tandis que le Galaxy Tab S7 + est au prix de Rs 69 999 en Inde. Cliquez ici pour lire notre avis sur le Samsung Galaxy Tab S7 +.