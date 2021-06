Samsung Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite lancés en Inde, les ventes commencent le 23 juin

Les Samsung Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite dévoilées le mois dernier sont arrivées en Inde. La Tab S7 FE est disponible dans les couleurs Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green et Mystic Pink et dispose de deux options de mémoire – 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go au prix de 46 999 INR (635 $ / 535 €) et 50 999 INR (690 $ / 580 €), respectivement. Les deux modèles ont une connectivité LTE.

La Tab A7 Lite est proposée dans une configuration unique de 3 Go/32 Go, mais est disponible en modèles Wi-Fi uniquement et LTE. Le premier est au prix de 11 999 INR (160 $/135 €) tandis que le dernier coûte 14 999 INR (200 $/170 €) – tous deux vendus en gris et en argent. Vous pouvez acheter la Tab S7 FE et la Tab A7 Lite à partir du 23 juin en Inde via le site Web officiel de Samsung, les magasins exclusifs Samsung et les principaux partenaires de vente au détail en ligne et hors ligne à travers le pays.

La Galaxy Tab S7 FE est alimentée par le SoC Snapdragon 750G, démarre One UI 3.1 basé sur Android 11 et arbore un écran de 12,4″ d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Pour la photographie, il intègre des caméras principales de 8 MP et des caméras selfie de 5 MP.

L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 10 090 mAh avec une charge de 45 W, mais vous devrez acheter le chargeur de 45 W séparément car l’adaptateur fourni ne va que jusqu’à 15 W. Sur le plan positif, cependant, la boîte est livrée avec un S-Pen.

La Galaxy Tab A7 Lite, quant à elle, a un SoC Helio P22T sous le capot et est construite autour d’un écran de 8,7 pouces d’une résolution de 1 340 x 800 pixels. La tablette fonctionne sous Android 11 avec One UI 3.1 sur le dessus et contient 5 100 mAh. avec une charge de 15 W, mais le chargeur n’est pas inclus dans la boîte.

La Tab A7 Lite dispose d’un appareil photo principal de 8 MP comme la Tab S7 FE, mais l’unité selfie utilise un capteur de 2 MP.

Vous pouvez lire notre couverture des annonces Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite ici pour en savoir plus sur les ardoises.

