Samsung Galaxy Tab S7 FE devient officiel en Allemagne, à partir de 649 €

La grosse tablette Samsung de milieu de gamme dont les fuites sont très répandues et dont on parle est désormais officielle en Allemagne, et elle ne s’appelle pas Galaxy Tab S7 + Lite ou quelque chose du genre, comme on l’avait déjà laissé entendre.

Au lieu de cela, la société coréenne a opté pour la Galaxy Tab S7 FE, dans une tentative plutôt évidente d’unifier les schémas de dénomination de ses téléphones et tablettes. Donc « FE » signifie maintenant « great value for money », ou « flagship killer », quelque chose comme ça. Eh bien, pas littéralement (c’est toujours une « édition fan »), mais vous voyez le point. Il s’agit essentiellement d’une version réduite du produit phare Galaxy Tab S7 +.

Réduisez, mais pas littéralement, en taille – le modèle de base de la Galaxy Tab S7 FE dispose d’un écran tactile LCD de 12,4 pouces 2560×1600 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, le SoC Snapdragon 750G à la barre, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible, une caméra arrière de 8 MP, une caméra frontale de 5 MP et une batterie de 10 090 avec une charge de 45 W (avec un chargeur de 45 W vendu séparément, cela passe de 0 à 100% en « environ 190 minutes »).

Il y a aussi un S Pen inclus, et vous obtenez une application appelée Clip Studio Paint préinstallée et disponible gratuitement au cours des six premiers mois. La tablette prend également en charge Samsung DeX. La Galaxy Tab S7 FE mesure 284,8 x 185 x 6,3 mm et pèse 608 g.

Il a été répertorié en Allemagne dans la propre boutique en ligne de Samsung pour 649 € dans la configuration d’entrée de gamme mentionnée ci-dessus, mais aussi avec le support 5G. Nous supposons qu’une variante identique sans la 5G coûterait environ 50 à 100 € moins chère chaque fois qu’elle décide d’apparaître. Il est également probable que des itérations haut de gamme seront bientôt disponibles, avec plus de RAM et plus de stockage.

En ce qui concerne les couleurs, vous pouvez maintenant choisir entre le noir et l’argent. Il n’est pas encore disponible, mais vous pouvez en réserver un si vous le souhaitez, en cliquant sur le lien Source ci-dessous.

