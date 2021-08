Samsung Galaxy Tab S7 FE arrive aux États-Unis le 5 août dans les saveurs Wi-Fi et 5G

La tablette phare à moindre coût de Samsung, la Galaxy Tab S7 FE, est disponible depuis plusieurs semaines maintenant. Ce n’est que maintenant que la tablette « Fan Edition » sera enfin disponible aux États-Unis.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE se déclinera en deux variantes : Wi-Fi et 5G. La variante Wi-Fi sera alimentée par le Snapdragon 778G tandis que la version 5G exécutera le Snapdragon 750G. Sinon, toutes les autres spécifications sont identiques dans l’ensemble. La Tab S7 FE dispose d’un écran LCD de 12,4 pouces avec une résolution de 2,56 x 1600 px, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible.









Samsung Galaxy Tab S7 FE

Il y a une énorme batterie de 10 090 mAh avec prise en charge de la charge rapide. Il y a un seul appareil photo principal de 8 MP avec AF et un appareil photo frontal de 5 MP à mise au point fixe. La tablette dispose également de deux haut-parleurs réglés par AKG. Les tablettes seront livrées avec un stylet S dans la boîte, mais le clavier n’est pas inclus.

Le Galaxy Tab S7 FE sera mis en vente aux États-Unis à partir de demain, le 5 août. Le modèle Wi-Fi coûtera 529 $ tandis que la variante 5G coûtera 669 $. Vous pourrez trouver la nouvelle tablette directement sur Samsung.com, AT&T et Verizon. D’autres opérateurs, dont T-Mobile et US Cellular, vendront également la tablette.

La source