Samsung Galaxy Tab S7 FE (anciennement connu sous le nom de S7 Lite) répertorié sur la console Google Play

L’étiquette «Fan Edition» peut être attachée à une nouvelle gamme de produits chez Samsung – la tablette qui a fui sous le nom de «Galaxy Tab S7 Lite» pourrait en fait être appelée «Samsung Galaxy Tab S7 FE». Le nom provient d’une liste de la console Google Play.

Samsung Galaxy S20 FE (GTS7XLITE) répertorié sur la console Google Play

Il aura la même batterie de 10 090 mAh (EB-BT975ABY) que le premium Tab S7 + avec la même charge rapide de 44 W. Comme le S7 +, l’ardoise Fan Edition ne devrait être livrée qu’avec un chargeur de 15 W. L’emballage de vente au détail doit toutefois inclure un S Pen, qui peut s’encliqueter magnétiquement à l’arrière de la tablette pour un transport facile.

La principale différence entre la Galaxy Tab S7 FE et ses frères et sœurs plus sophistiqués sera l’écran et le chipset. Le FE comportera un écran LCD de 12,4 pouces (2 560 x 1 600 px) plutôt qu’un panneau AMOLED, il n’y a pas encore de mot sur le taux de rafraîchissement.













Les rendus du Samsung Galaxy Tab S7 FE montrent plusieurs coloris

Et il sera alimenté par le Snapdragon 750G au lieu d’un S865, la RAM aura également une capacité inférieure (l’ardoise repérée chez Geekbench avait 4 Go, mais nous avons également entendu des rumeurs sur un modèle de 6 Go). La tablette aura une version 5G, une version Wi-Fi uniquement et peut-être une version LTE également pour correspondre aux tablettes S7 premium, bien que cette dernière soit moins certaine.

D’autres caractéristiques, visibles dans les nombreux rendus qui ont fui, comprennent des haut-parleurs stéréo et une double caméra à l’arrière (8 + 5 MP).

L’annonce de la Galaxy Tab S7 FE devrait se rapprocher, mais il n’y a pas encore de date fixée pour cela. Quant au prix, il devrait être inférieur à celui de la Tab S7 à 700 €, mais on ne sait pas de combien.

La source | Passant par (en néerlandais)