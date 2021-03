Samsung Galaxy Tab S6 obtient la mise à jour Android 11 avec One UI 3.1

Samsung a récemment déployé de mieux en mieux les mises à jour de sa liste incroyablement vaste d’appareils, et aujourd’hui, cela a été prouvé une fois de plus. Initialement prévu pour recevoir Android 11 en mai, le Samsung Galaxy Tab S6 de 2019 est maintenant déjà occupé à obtenir le nouveau logiciel.

Le déploiement n’est pas encore large, il est actuellement limité au modèle LTE de la tablette vendue en Allemagne. Cependant, si vous en possédez un, vous serez bientôt informé de la disponibilité d’une nouvelle version – T865XXU4CUB7. Ce téléchargement de 2,2 Go vous apportera Android 11 avec le dernier One UI 3.1 de Samsung, ainsi que le niveau de correctif de sécurité de mars 2021. Cela ne devient vraiment pas plus courant que cela pour le moment.

Cela signifie probablement qu’une mise à jour similaire est en cours pour l’onglet S6 uniquement Wi-Fi, et ces deux devraient s’étendre à des pays autres que l’Allemagne dans les jours et les semaines à venir. Même s’il faut un certain temps pour qu’il atteigne toutes les unités S6 possibles, il est encore tôt par rapport aux plans initiaux de Samsung, et c’est quelque chose à célébrer.

La Galaxy Tab S6 Lite était également censée recevoir la mise à jour Android 11 en mai, et nous nous demandons maintenant si ce modèle pourrait rejoindre la Tab S6 en ayant la chance d’obtenir le nouveau logiciel plus tôt. Nous vous ferons savoir si nous découvrons quelque chose à ce sujet.

