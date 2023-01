Samsung Galaxy Tab S6 Lite reçoit la mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13

Samsung a publié le mois dernier la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 pour la Galaxy Tab S6 Lite (2022), et maintenant c’est le modèle 2022 qui découvre Android 13 et One UI 5.0.

La mise à jour est en cours de déploiement pour le modèle LTE (SM-P615) et a la version de firmware P615XXU4FWA5. Il est livré avec une nouvelle barre des tâches pour la tablette et améliore le multitâche. La mise à jour apporte également un menu de personnalisation de l’écran de verrouillage actualisé et une optimisation des performances au Galaxy Tab S6 Lite.

Cependant, la mise à jour One UI 5.0 est livrée avec le correctif de sécurité daté de novembre 2022 alors que certains appareils Samsung ont déjà commencé à recevoir le correctif de sécurité de janvier 2023.

De plus, la mise à jour n’est actuellement en cours qu’en France, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres pays. Le modèle Wi-Fi (SM-P610) devrait également recevoir prochainement One UI 5.0.

Si vous habitez en France et que vous n’avez pas encore reçu One UI 5.0 sur votre Samsung Galaxy Tab S6 Lite, vous pouvez le vérifier manuellement en naviguant jusqu’au Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

