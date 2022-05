Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) se lance tranquillement avec Android 12

Samsung a discrètement sorti une autre édition 2022 d’un appareil 2020 – l’ardoise Galaxy Tab S6 Lite a été rafraîchie et est disponible sur Amazon Italie, acceptant les précommandes. Les expéditions et les ventes débuteront le 23 mai.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

En comparant les fiches techniques de l’original et de l’édition 2022, deux choses majeures ressortent. La première est la version Android que vous sortez de la boîte – la nouvelle ardoise est livrée avec Android 12 au lieu de 10. La seconde est le chipset, car un Snapdragon 720G (8 nm) remplace l’Exynos 9611 (10 nm). Cela signifie une performance CPU et GPU plus élevée par rapport à l’original.

Le S6 Lite d’origine a été mis à jour vers Android 12 il y a quelques mois et est éligible pour une autre mise à jour (et un an de correctifs de sécurité par la suite). Cela dit, étant donné le matériel relativement ancien, on ne sait pas à quel type de calendrier de mise à jour l’édition 2022 peut s’attendre.















Points forts de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (édition 2022)

L’autre chose que nous avons remarquée est le prix – le modèle 4/64 Go coûte 400 €, soit 20 € de plus que l’original il y a deux ans (cela pourrait être une variation des prix régionaux). De plus, nous ne voyons pas de version 128 Go ni de version LTE, bien que cela puisse être dû au fait que l’ardoise vient d’être lancée et que les magasins mettent toujours à jour leur inventaire en ligne (l’édition 2022 n’apparaît pas encore sur Samsung Italie).



Le contenu de l’emballage de vente au détail comprend un S Pen et un chargeur

Le reste est le même. Le Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) dispose d’un écran LCD de 10,4 pouces avec une résolution de 2 000 x 1 200 pixels, qui prend en charge le S Pen inclus. Il est alimenté par un chipset Snapdragon 720G (avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un slot microSD) et une batterie de 7 040 mAh. Il y a une paire de haut-parleurs réglés AKG avec prise en charge Dolby Atmos et une prise jack 3,5 mm. Consultez notre examen pratique de l’original pour plus de détails, gardez simplement à l’esprit que le logiciel est maintenant Android 12 avec One UI 4.0.

