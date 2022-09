Samsung Galaxy Tab Active4 Pro est maintenant officiel

À la mi-août, un tas de certifications ont été délivrées pour le Galaxy Tab Active4 Pro, signifiant son lancement imminent, et aujourd’hui, Samsung l’a en effet officialisé.

La robustesse est le nom du jeu avec celui-ci, et certainement son principal argument de vente. L’appareil est livré avec un écran tactile LCD TFT 10,1 pouces 1920×1200 avec Gorilla Glass 5 sur le dessus, un “processeur Octa-Core 6 nm” sans nom qui est le Qualcomm Snapdragon 778G selon la console Google Play, soit 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, prise en charge de la carte microSD et une batterie remplaçable de 7 600 mAh. Il peut être utilisé sans batterie, connecté au secteur, même dans des environnements à haute température. Un stylet S Pen est fourni avec.











Images officielles du Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

L’appareil prend en charge le GPS, 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, la fonctionnalité hybride double SIM disponible en Amérique du Nord uniquement pour une raison quelconque, et un capteur d’empreintes digitales intégré à la touche Accueil. Il pèse 674 g et mesure 10,2 mm d’épaisseur. Il fonctionne sous Android 12 avec One UI de Samsung en plus.











Plus d’images officielles Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

La Galaxy Tab Active4 Pro et son S Pen sont classés IP68 comme protégés contre la poussière, la saleté et le sable, et peuvent supporter d’être immergés dans jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant 30 minutes maximum. La tablette est également testée MIL-STD-810H pour pouvoir résister à l’altitude, à l’humidité, à l’immersion, au brouillard salin, à la poussière, aux vibrations et aux chutes de 1 m “nu” ou 1,2 m si vous utilisez l’étui fourni avec. la boîte.





La Galaxy Tab Active4 Pro sera disponible “dans certaines parties de l’Europe” en septembre, selon Samsung, l’Asie, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient suivront “plus tard en 2022”.