En septembre dernier, Samsung a dévoilé sa dernière tablette durcie. La Samsung Galaxy Tab Active3 8.0 se positionne comme une tablette orientée travail avec une endurance renforcée et une longue durée de vie de la batterie. Cette tablette de 8 pouces est livrée avec un étui robuste qui peut survivre à des chutes de 1,50 mètre de haut et même sans l’étui, il devrait survivre à des chutes de 4 pieds. La Tab Active 4 comprendra également un S Pen étanche pour une productivité dans les conditions les plus exigeantes.



Un S Pen étanche pour utiliser la tablette avec des gants épais

À l’heure actuelle, la nouvelle tablette est officiellement mise en vente à partir de 489 $ pour la variante Wi-Fi de 64 Go uniquement, tandis qu’une version connectée LTE coûtera 589 $. Il existe également une version de 128 Go, dont la variante Wi-Fi débutera à 509 $, mais il semble que celles-ci ne soient disponibles que pour les clients d’entreprise de Samsung.











Samsung Galaxy Tab Active3

La tablette dispose de boutons de navigation physiques dans le cadre inférieur et les cadres eux-mêmes sont assez grands – typiques d’un appareil conçu pour durer. Ce bouton central sert également de scanner d’empreintes digitales. Il y a un écran LCD de 8 pouces qui est conçu pour accepter les entrées même lorsque vous portez des gants ou que vous utilisez le S Pen certifié IP68.

En interne, l’Exynos 9810 alimente la tablette et c’est le même chipset qui a alimenté le Galaxy Note9. Le chipset est associé à 4 Go de RAM et le stockage est extensible via un emplacement pour carte microSD. La tablette fonctionne sous Android 10 et le mode DeX offre une expérience connectée au bureau avec ou sans la station d’accueil.



Broches Pogo pour charger sur un quai

Il y a une caméra principale de 13MP avec flash LED et une caméra frontale de 5MP est utile pour les appels vidéo et les réunions virtuelles. Il y a une batterie amovible de 5050 mAh – ce qui facilite le remplacement à chaud pour une charge complète instantanée. Il y a également des broches d’amarrage en bas pour lancer rapidement la Tab Active3 pour une charge.

