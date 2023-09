Samsung Galaxy Tab A9+ repéré sur la console Google Play

Samsung se prépare à lancer sa Galaxy Tab A9 de milieu de gamme le 5 octobre en Inde et nous avons déjà vu l’appareil sur la liste de la console Google Play la semaine dernière. Nous avons maintenant une nouvelle liste détaillant la Galaxy Tab A9+ qui pourrait être lancée aux côtés de la Tab A9 standard.









Samsung Galaxy Tab A9+ sur la console Google Play

La Tab A9+ apporte un écran d’une résolution de 1 200 x 1 920 px, un chipset Snapdragon 695 et 4 Go de RAM. Il n’y a aucune mention de la taille de l’écran de la Tab A9+ mais nous pouvons supposer qu’elle aura au moins 11 ou 12 pouces de diagonale. La nouvelle liste confirme également Android 13, qui est probablement avec One UI 5 en haut. Nous pouvons également repérer une seule caméra arrière et un jeu de tir frontal situé sur la lunette avant horizontale.

Via