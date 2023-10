Samsung Galaxy Tab A9 lancé silencieusement

La Galaxy Tab A9 est la dernière tablette Android de Samsung à devenir officielle. L’appareil a été lancé sans grande fanfare, apparaissant sur le site officiel de Samsung Guatemala et sur Amazon UAE. Certains documents de presse mentionnent également la Tab A9+, mais ils ne révèlent pas la fiche technique complète ni les détails des prix pour l’instant.

L’onglet A9 apporte un écran LCD IPS de 8,7 pouces avec une résolution de 800 x 1340 px. Une précédente liste de Google Play Console a confirmé que l’appareil est équipé de la puce Helio G99 de MediaTek associée à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage sur la variante de base qui est extensible via l’emplacement pour carte microSD. La liste Amazon UAE confirme que les Tab A9 et A9+ sont livrées avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.









Galaxy Tab A9 et Onglet A9+

La Tab A9+ devrait être lancée avec un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 1 200 x 1 920 px, un chipset Snapdragon 695 avec 4/8 Go de RAM, jusqu’à 128 Go de stockage et une prise en charge 5G en option. Les deux nouvelles tablettes démarrent Android 13 probablement avec One UI 5.1 en plus. Nous n’obtenons aucun détail sur les caméras ou les capacités de la batterie pour l’une ou l’autre des deux nouvelles tablettes.







Contenu de la boîte de la Galaxy Tab A9

Le Samsung Galaxy Tab A9 avec connectivité LTE est au prix de 699 AED (190 $) sur Amazon UAE et de 1 499 GTQ (191 $) sur Samsung Guatemala. Nous pouvons nous attendre à ce que des détails sur les prix et la disponibilité pour davantage de régions apparaissent dans les prochains jours.

Samsung Guatemala (en espagnol) | Amazon EAU