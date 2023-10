Samsung Galaxy Tab A9 et Tab A9+ lancés en Inde

La semaine dernière, Samsung a fait une annonce discrète concernant ses dernières tablettes économiques Galaxy Tab de la série A et maintenant les Tab A9 et Tab A9+ sont dévoilées en Inde.

La Tab A9 dispose d’un écran LCD IPS de 8,7 pouces avec une résolution de 800 x 1 340 px et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est équipé d’un chipset Helio G99, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible via l’emplacement pour carte microSD. Vous disposez également d’une caméra frontale de 2 MP, d’un module arrière de 8 MP et d’une batterie de 5 100 mAh avec prise en charge de 15 W.





Le plus grand A9+ dispose d’un écran LCD IPS de 11 pouces avec une résolution de 1 200 x 1 920 px et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a une puce Snapdragon 695 à la barre, aidée par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage également extensible via microSD. La Tab A9+ reçoit une caméra frontale de 5MP et le même jeu de tir arrière de 8MP. Il dispose également d’une batterie plus grande de 7 040 mAh avec les mêmes vitesses de charge de 15 W. Les deux tablettes démarrent Android 13 avec One UI 5.1.1 en plus et sont disponibles uniquement en Wi-Fi et en options de connectivité cellulaire.





La série Galaxy Tab A9 est disponible dans les couleurs bleu foncé, gris et argent. L’onglet A9 commence à 12 999 INR (156 $) pour la version Wi-Fi 4/64 Go uniquement, tandis que le modèle avec connectivité cellulaire coûte 15 999 INR (192 $).

L’onglet A9+ commence à 20 999 INR (252 $) pour la version 8/128 Go tandis que le modèle cellulaire coûte 22 999 INR (276 $). Les deux tablettes sont disponibles en précommande sur Amazon Inde.